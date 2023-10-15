بهذه الطريقة يتم القضاء على البقع السوداء على الحبحب

علاج البقع السوداء

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سبب ظهور البقع السوداء

أوضحت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، طريقة حل مشكلة البقع السوداء على الحبحب.وقالت الإرشاد الزراعي، عبر حسابها في منصة إكس أن البقع السوداء، عبارة عن مرض تبقع الإنثراكنوز الفطري.وأوضحت الهيئة، أن الرش بالمركبات النحاسية يحد من انتشار الإصابة بتبقع الأنثراكنوز على الحبحب.ويوضح خبراء الزراعة، أنه عندما يكون الحبحب ناضجًا ويتعرض للرطوبة المرتفعة، تنمو الفطريات وتنتج البقع السوداء. لا تؤثر هذه الفطريات على اللحمة الداخلية للبطيخ وعادة ما تكون غير سامة، ولكنها تؤثر على المظهر العام للبطيخ.لتجنب ظهور البقع السوداء على الحبحب ، يمكنك اتباع بعض النصائح:- تجنب تعريض الحبحب للرطوبة المرتفعة، قم بتخزينه في مكان جاف وبارد.- قم بتنظيف قشرة الحبحب جيدًا قبل تناوله، استخدم فرشاة ناعمة وماء فاتر لإزالة الأوساخ والأتربة.- قم بشراء الحبحب من مصدر موثوق به وتحقق من جودة البطيخ قبل الشراء، تأكد من عدم وجود أي علامات على قشرة البطيخ قد تشير إلى وجود فطريات.- يمكنك استخدام مبيدات الفطريات المتاحة في الأسواق للوقاية من ظهور الفطريات على البطيخ، اتبع تعليمات الاستخدام الموجودة على العبوة.