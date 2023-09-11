"بنان" مدينة سكنية على 10 ملايين متر في الرياض بتكلفة 40 مليار ريال

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أطلقت شركة "طلعت مصطفى"، أكبر مطور عقاري في مصر، مشروع مدينة سكنية متكاملة في مدينة الرياض، بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، على مساحة 10 ملايين متر مربع. اضافة اعلان

وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن التكلفة الاستثمارية لمشروع مدينة "بنان" الجديدة، التي ستطورها المجموعة في ضاحية الفرسان شرق الرياض، تصل إلى 40 مليار ريال سعودي (نحو 10.7 مليار دولار)، وفقًا لـ "سكاي نيوز عربية".





27.750 ألف وحدة سكنية





مشروع متعدد الاستخدامات



وتعد مدينة "بنان" أول مشروعات "طلعت مصطفى"، خارج مصر، والتي جرى الإعلان عنها في معرض "سيتي سكيب غلوبال" المقام في الرياض، ستوفر 27.750 ألف وحدة سكنية.وتقام على مساحة إجمالية تبلغ 10 ملايين متر مربع، 40 بالمئة منها ستكون مساحات خضراء مفتوحة، بحسب ما ذكرته الشركة الوطنية للإسكان السعودية.وسيكون المشروع متعدد الاستخدامات حيث يضم خدمات متكاملة مثل الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ونادٍ رياضي ومناطق خدمات عامة.ويقع مشروع المدينة الجديدة بشرق الرياض في ضاحية الفرسان التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري أكبر ضاحية سكنية يتم تطويرها من الوطنية للإسكان NHC.

حيث توفر الضاحية أكثر من 50 ألف وحدة سكنية على مساحة 35 مليون متر مربع تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة.





1.56 مليار جنيه أرباح في 6 أشهر



يشار إلى أن طلعت مصطفى القابضة، حققت أرباحاً بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة بلغت 1.56 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.11 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 10.7 مليار جنيه، مقابل إيرادات 7.09 مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق.