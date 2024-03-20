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صحيفة تواصل الالكترونية

بميناء الملك عبد العزيز.. موانئ تضيف خدمة شحن جديدة لتعزيز حركة الصادرات والواردات العالمية

هيئة الصادرات السعودية - ميناء الملك - عبد العزيز- موانى
ميناء الملك عبد العزيز
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" إضافة شركة "Safeen" -التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي- خدمة الشحن الجديدة (UIG) إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مما يعزز حركة الصادرات والواردات من الميناء وإليه، وفق رؤية تدعمها عمليات موثوقة وفعَّالة، وبيئة آمنة ومستدامة.اضافة اعلان

شبكة الملاحة البحرية:


يأتي ذلك في إطار جهود "موانئ" الرامية لتحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية، وتعزيزاً لتنافسية الموانئ، وزيادة قوة ربطها بموانئ الشرق والغرب؛ تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً، ومحور ربط القارات الثلاث.

ربط ميناء الملك عبدالعزيز:


وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ6 موانئ إقليمية ودولية تشمل: موندرا، وكاندلا، ونافا شيفا بالهند، وأم قصر العراقي، وحمد القطري، وخليفة في أبوظبي، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 3,700 حاوية قياسية.
مما يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام شهد إضافة 12 خدمة شحن ملاحية خلال عام 2023م، مما يؤكد قدرته على تقديم خدمات ملاحية عالمية المستوى للعملاء الإقليمين والدوليين، بكونه نافذة تجارية متكاملة تربط المملكة بالعالم، عبر 43 رصيفاً تصل طاقتها الاستيعابية إلى 105 ملايين طن.

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