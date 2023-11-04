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حتى ديسمبر المقبل..

بمقدار مليون برميل يوميا.. توقع تمديد المملكة خفض إنتاج النفط الطوعي

أسعار النفط 5
النفط
أ أ
تتجه أسعار النفط صوب تكبد خسائر للأسبوع الثاني مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

ولم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر في تداولات أمس الجمعة، في حين تظل توقعات الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم غير واضحة.اضافة اعلان

أسعار النفط:



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 87.19 دولارا للبرميل.

 في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 82.87 دولارا للبرميل.

وأظهر مسح للقطاع الخاص أمس الجمعة أن نشاط الخدمات في الصين توسع بوتيرة أسرع قليلا في أكتوبر، لكن المبيعات نمت بأضعف معدل في 10 أشهر وركود التوظيف مع تراجع ثقة الأعمال.

خفض إنتاج النفط:



ومن المتوقع أن تؤكد المملكة ، أكبر مصدر للنفط، تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي بمقدار مليون برميل يوميًا حتى ديسمبر.

يأتي هذا بناءً على توقعات المحللين، وفي الوقت نفسه من المتوقع صدور بيانات عدد منصات النفط الأمريكية في وقت لاحق وستكون بمثابة مؤشر للإنتاج المستقبلي، بحسب "الرياض".

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