بمعدل 29 وحدة يوميا.. 74% من الشقق المباعة في هذه المناطق

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بلغ عدد الشقق السكنية التي تم بيعها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر 9082 شقة سكنية وبمتوسط 29 شقة يتم بيعها يوميا. اضافة اعلان





مكة المكرمة والرياض يتصدران الصفقات



2.3 مليار ريال قيمة الشقق المباعة في مكة



بيانات المؤشر العقاري



299 صفقة في نجران بـ 114 مليون ريال



214 شقة في المدنية المنورة



ويقع حوالي ثلاثة أرباعها في منطقتي مكة المكرمة والرياض، حيث تصدرت منطقة مكة المكرمة الصفقات بـ 3972 شقة بنسبة 43.7%، في حين بلغ عدد الشقق التي تم بيعها في الرياض 2765 شقة وبنسبة 30.4%.وكشفت بيانات مؤشر وزارة العدل للصفقات العقارية أن القيمة الإجمالية للشقق السكنية التي تم بيعها في مكة المكرمة بلغت 2.3 مليار ريال لمساحة إجمالية 692.770 م2.في حين بلغت قيمة الشقق المباعة بالرياض 2.2 مليار ريال لمساحة 411.629 م2.وتظهر بيانات المؤشر العقاري بالوزارة اختلاف تفضيلات السكن بين المناطق، حيث بلغ عدد الشقق السكنية المباعة بالمنطقة الشرقية 924 بنسبة 10.2% من الشقق المباعة بالمملكة، وبلغ سعرها 525.6 مليون ريال.وسجلت منطقة القصيم 305 صفقات وبنسبة 3.4% من الصفقات، بسعر إجمالي بلغ 437.8 مليون ريال، وإجمالي المساحات بالمتر 2.122.130م2.أما في نجران فبلغ عدد الصفقات 299 صفقة بنسبة 3.3%، وبسعر 114.7 مليون ريال، وإجمالي المساحات بالمتر 2.486.596 م2،وفي عسير بلغ عدد الصفقات 272 صفقة بنسبة 3% من الصفقات المبرمة للشقق السكنية بالمملكة بسعر 135.08 مليون ريال، وإجمالي المساحات بالمتر 81.542م2.وسجلت منطقة المدينة المنورة 214 صفقة لشقق سكنية بنسبة 2.3% من الصفقات بالمملكة، بإجمالي سعر بلغ 145.6 مليون ريال، وإجمالي المساحات بالمتر 42.538 م2.وفي جازان بلغ عدد الصفقات 164 صفقة بنسبة 1.8% وبسعر إجمالي بلغ 70.7 مليون ريال، لإجمالي مساحة 33.061م2، أما في تبوك فبلغ عدد الصفقات 96، تمثل ما نسبته 1.1%.