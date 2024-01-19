بمشاركة 700 خبير.. عقد اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض

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يعقد الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، يومي 28 و 29 إبريل القادم، والذي يناقش العديد من القضايا المهمة. اضافة اعلان





عقد الاجتماع الأول للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض



700 مشارك من الخبراء الدوليين في اجتماع الرياض



الرياض عاصمة الفكر والرأي المتعلق بالاقتصاد العالمي



حاجة العالم لتعزيز شراكات مؤثرة



اقتصاد المملكة الأكبر في الشرق الأوسط



وتعد هذه الفعالية، التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، إحدى ثمار اتفاقية التعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي، وفقال لـ "واس".وجاء الإعلان في حضور رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، على هامش المؤتمر السنوي الـ 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا،ويستضيف اجتماع الرياض أكثر من 700 مشارك من الخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من المنظمات الدولية والقطاعات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال.ويهدف إلى بحث التحديات العالمية الراهنة في مجالات التنمية، ضمن حوارات مثمرة تعزز التعاون العالمي وتحفز الجهود الدولية المشتركة لابتكار الحلول المستدامة.وقال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، أصبحت المملكة والرياض عاصمة عالمية للتقدم وقيادة الفكر والرأي العام حول الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي.وبين أن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي سيركز على التعاون الدولي والنمو والطاقة، وسيكون هذا الحدث منصة تمكن المنتدى والشركاء من إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه عالمنا اليوم.وقال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده: “في وقت تتزايد فيه الانقسامات بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، هناك حاجة ملحّة ليس فقط لتحديد مجالات المصالح المشتركة ولكن أيضًا لتعزيز شراكات جديدة ومؤثرة".وأضاف بورغي، باعتبارها من أهم رواد الاقتصاد العالمي، تتمتع المملكة العربية بمكانة فريدة للعمل عن قرب مع كل من الأسواق المتقدمة والنامية لتعزيز التعاون بين الدول.ويستفيد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة من موقع الرياض المركزي كعاصمة لأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ومن موقعها الاستراتيجي الذي يربطها بثلاث قارات كبرىويوفر اللقاء منتدى للقادة وأصحاب الفكر والرأي من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات القائمة وطرح الحلول المبتكرة لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.