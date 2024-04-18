بقيمة 50 مليون دولار.. الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تنموي مع سانت فينسنت والغرينادين

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وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم مع معالي وزير المالية في سانت فينسنت والغرينادين كاميلو غونسالفيس, اتفاقية قرض تنموي ميسّر بقيمة 50 مليون دولار؛ لتمويل مشروع إنشاء وتأهيل عدد من المباني والمنشآت المتأثرة بالكوارث الطبيعية في سانت فينسنت والغرينادين، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن.



الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تنموي:

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء وتأهيل العديد من المباني والمنشآت في قطاعات الإسكان والصحة والأمن الوطني والتعليم والرياضة، لرفع استدامة المباني ومقاومتها لآثار الكوارث الطبيعية وتغيّر المناخ، كما اشتمل المشروع على تأثيث تلك المباني وتجهيزها بالمعدات والأجهزة اللازمة لكل مبنى، ومن بينها تجهيز 4 مرافق صحية، وإنشاء المدارس، وبناء مقرات حكومية، وإعادة تأهيل المنازل المتضررة، وغيرها من أعمال البنية التحتية.وتُعد هذه الاتفاقية في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق السعودي للتنمية، لدعم البلدان والدول الجزرية الصغيرة النامية حول العالم للتغلّب على التحديات التي تواجه التنمية، كما تجسّد أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق التنمية، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في تلك الدول النامية، وركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة حول العالم.الجدير بالذكر أنه قدّم الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1975م التمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، للإسهام في التمكين من مواكبة التطور في مجال المعرفة وبناء القدرات وتوفير الفرص الوظيفية لملايين المستفيدين حول العالم، لتشمل تلك المشروعات مختلف القطاعات التنموية، نحو دعم إيجاد الفرص المتنوعة في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.