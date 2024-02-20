الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

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بفعل أحداث البحر الأحمر.. أسعار النفط تستقر بالقرب من أعلى مستوى في 3 أشهر

اسعار النفط11
استقرار أسعار النفط
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حافظت أسعار النفط على مكاسبها بالقرب من أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر بعد ضربة أخرى للحوثيين في البحر الأحمر، مع استمرار التوترات في المنطقة الرئيسة لإنتاج الخام والتجارة.اضافة اعلان

خام برنت فوق الـ 83 دولارًا للبرميل

تم تداول خام برنت فوق 83 دولارًا للبرميل بعد ثلاثة أيام من المكاسب، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 79 دولارًا.
وتخلى طاقم "روبيمار" عن السفينة بعد الهجوم مساء الأحد، وهي أول عملية إجلاء من نوعها منذ أن بدأت الجماعة المتمركزة في اليمن استهداف السفن أواخر العام الماضي.

العوامل الداعمة للصعود والهبوط

ظل النفط محصورًا في نطاق ضيق يبلغ 10 دولارات للبرميل منذ بداية العام، حيث أدى التنافس بين العوامل الداعمة للصعود والهبوط إلى تراجع حدة التقلبات.
وقوبلت علامات ضعف الطلب، وخاصة من الصين أكبر مستورد، بالتوترات الجيوسياسية والجهود التي يبذلها تحالف "أوبك+" لخفض الإنتاج.

الأسواق تنتظر ما يسفر عن اجتماع أوك+ القادم

قال روب ثوميل، كبير مديري المحافظ في شركة "تورتويس كابيتال أدفايسورز" (Tortoise Capital Advisors LLC) ومقرها كانساس: "السوق في وضع الانتظار والترقب في الوقت الحالي".
وأضاف: "الشيء التالي الذي يتطلع إليه المتداولون هو ما يقرر (أوبك+) القيام به في الاجتماع القادم بشأن سياسة الإنتاج".

هل سيتم تمديد تخفيضات الإنتاج إلى الربع الرابع

ومن المقرر أن تجتمع المجموعة وحلفاؤها في أوائل مارس لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تمديد تخفيضات الإنتاج إلى الربع الثاني.
وتعهد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، بتحسين امتثاله للقيود بعد أن تنتهي الدولة من مراجعة التقديرات الخارجية لإنتاجها، وفقًا لوزير النفط العراقي.

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