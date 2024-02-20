بفعل أحداث البحر الأحمر.. أسعار النفط تستقر بالقرب من أعلى مستوى في 3 أشهر

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حافظت أسعار النفط على مكاسبها بالقرب من أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر بعد ضربة أخرى للحوثيين في البحر الأحمر، مع استمرار التوترات في المنطقة الرئيسة لإنتاج الخام والتجارة.





خام برنت فوق الـ 83 دولارًا للبرميل



العوامل الداعمة للصعود والهبوط



الأسواق تنتظر ما يسفر عن اجتماع أوك+ القادم



هل سيتم تمديد تخفيضات الإنتاج إلى الربع الرابع



تم تداول خام برنت فوق 83 دولارًا للبرميل بعد ثلاثة أيام من المكاسب، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 79 دولارًا.وتخلى طاقم "روبيمار" عن السفينة بعد الهجوم مساء الأحد، وهي أول عملية إجلاء من نوعها منذ أن بدأت الجماعة المتمركزة في اليمن استهداف السفن أواخر العام الماضي.ظل النفط محصورًا في نطاق ضيق يبلغ 10 دولارات للبرميل منذ بداية العام، حيث أدى التنافس بين العوامل الداعمة للصعود والهبوط إلى تراجع حدة التقلبات.وقوبلت علامات ضعف الطلب، وخاصة من الصين أكبر مستورد، بالتوترات الجيوسياسية والجهود التي يبذلها تحالف "أوبك+" لخفض الإنتاج.قال روب ثوميل، كبير مديري المحافظ في شركة "تورتويس كابيتال أدفايسورز" (Tortoise Capital Advisors LLC) ومقرها كانساس: "السوق في وضع الانتظار والترقب في الوقت الحالي".وأضاف: "الشيء التالي الذي يتطلع إليه المتداولون هو ما يقرر (أوبك+) القيام به في الاجتماع القادم بشأن سياسة الإنتاج".ومن المقرر أن تجتمع المجموعة وحلفاؤها في أوائل مارس لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تمديد تخفيضات الإنتاج إلى الربع الثاني.وتعهد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، بتحسين امتثاله للقيود بعد أن تنتهي الدولة من مراجعة التقديرات الخارجية لإنتاجها، وفقًا لوزير النفط العراقي.