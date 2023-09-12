بـ 11 مليار ريال.. صندوق عقاري لتطوير منطقة الكدوة بمكة

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وقعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم اتفاقية لتأسيس صندوق عقاري برأسمال بلغ ١١ مليار ريال، بهدف تطوير منطقة الكدوة الواقعة جنوب الحرم المكي. اضافة اعلان





موقع منطقة الكدوة من الحرم المكي





الهيئة الملكية والصندق العقاري





معرض سيتي سكيب الدولي





الفرص الاستثمارية في مكة



وتبعد منطقة الكدوة عن الحرم المكي بمسافة 500 متر تقريبا، وتبلغ المساحة التي سيعمل فيها 686.056 متراً مربعاً، وبعدد عقارات 2614 عقارًا.ويبرز دور الهيئة الملكية في اتفاقية تأسيس الصندوق كممكن التنفيذ، وذلك من خلال منح حلول بديلة لسكان الكدوة، ودعم الصندوق في استخراج التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لتفعيل عملياته.يذكر أن الاتفاقية تم توقيعها على هامش معرض سيتي سكيب، الذي تشارك فيه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وذلك من خلال الجناح المكّي بدور تكاملي مع أمانة العاصمة المقدسة وكدانة والبلد الأمين لاستعراض أبرز مشاريع مدينة مكة المكرمة والفرص الاستثمارية.