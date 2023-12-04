الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

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بعد موجة من الارتفاعات.. انخفاض مؤشر البورصة 26.63 نقطة

أسعار الأسهم
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انخفض مؤشر الأسهم الرئيس اليوم 27.63 نقطة، ليقفل عند مستوى 11191.39 نقطة، وبعد تداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.
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انخفاض أسهم 127 شركة وارتفاع 86

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 233 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.
 وكانت أسهم شركات تكافل الراجحي، والباحة، والغاز، ورعاية، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا.

الشركات الأكثر انخفاضًا في التعاملات

أما أسهم شركات نسيج، وعناية، ووفرة، والآمار، وسينومي ريتيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و4.04% .
 فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، والباحة، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية.

السعودي الألماني الأكثر نشاطًا في القيمة

وكما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والسعودي الألماني الصحية، والراجحي، والحمادي، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 743.27 نقطة ليقفل عند مستوى 24100.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 28.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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