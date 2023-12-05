الثلاثاء، 21 جمادى الأولى 1445 ، 05 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد موجة المكاسب.. الذهب يخسر 6 ريالات اليوم.. وعيار 24 يسجل 245 ريالًا

أسعار الذهب5
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 5 من ديسمبر، حيث شهدت تراجعًا كبيرًا في معظم الأسعار.اضافة اعلان

عيار 24 يسجل 245.30 ريال

وسجل عيار 24 نحو 245.30 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 224.70 ريال.

عيار 21 يُسجل 214.64 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214.64 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.98 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.50 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة  

الذهب عيار  24            245.30         
الذهب عيار  22            224.70         
الذهب عيار  21             214.64         
الذهب عيار  18              183.98         
الذهب عيار  14             143.50

أوقية الذهب تسجل 8,200.99 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,200.99 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 255,112 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           251.67         
الذهب عيار  22           230.53         
الذهب عيار  21            220.21         
الذهب عيار  18            220.21         
الذهب عيار  14           147.23

أوقية الذهب تسجل 8,413.96 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,413.96 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 261,736.80 ريال.

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