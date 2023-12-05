بعد موجة المكاسب.. الذهب يخسر 6 ريالات اليوم.. وعيار 24 يسجل 245 ريالًا

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 5 من ديسمبر، حيث شهدت تراجعًا كبيرًا في معظم الأسعار. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 245.30 ريال



عيار 21 يُسجل 214.64 ريال



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,200.99 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,413.96 ريال



وسجل عيار 24 نحو 245.30 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 224.70 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214.64 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.98 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.50 ريال.الذهب عيار 24 245.30الذهب عيار 22 224.70الذهب عيار 21 214.64الذهب عيار 18 183.98الذهب عيار 14 143.50وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,200.99 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 255,112 ريال.الذهب عيار 24 251.67الذهب عيار 22 230.53الذهب عيار 21 220.21الذهب عيار 18 220.21الذهب عيار 14 147.23وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,413.96 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 261,736.80 ريال.