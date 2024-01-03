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بعد سلسلة من الجلسات المرتفعة.. مؤشر سوق الأسهم ينخفض 1.6%

اسعار الاسهم
أسعار مؤشر سوق الأسهم اليوم الأربعاء 3 يناير
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انخفض مؤشر سوق الأسهم الرئيسي تاسي، اليوم الأربعاء، بنسبة 1.6%، بعد سلسلة قوية من الارتفاعات، ليغلق عند 11928 نقطة، وبتداولات بلغت 10.983 مليار ريال.اضافة اعلان

انخفاض أسعار مؤشر سوق الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 604.135 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.318 تريليون ريال، وفقا لبيانات "تدوال".
تراجعت أسهم 170 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 52، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.


الشركات الأكثر ارتفاعًا في سوق الأسهم

وكانت أسهم شركات، أنعام القابضة، والخليج للتدريب، والباحة، وأميانتيت، والنايفات، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أكوا باور، وكاتريون، ونادك، ومسك، وأسمنت ينبع، الأكثر انخفاضا.

ارتفاع مؤشر السوق الموازية 0.4%

أنهى مؤشر السوق الموازية، نمو، تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.04%، عند 24641 نقطة، وبتداولات بلغت 25.409 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.460 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.387 مليار ريال.

ارتفاع أسهم 32 شركة وانخفاض 30

وارتفعت أسهم 32 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 30، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.

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