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بعد تداولات بلغت 5.3 مليار ريال.. مؤشر الأسهم يغلق منخفضا 71.48 نقطة

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انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 71.48 نقطة ليقفل عند مستوى 10877.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.اضافة اعلان


التداول على 190 مليون سهم

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 190 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 36 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 188 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات لومي، والعقارية، والباحة، وأميانتيت، والمطاحن الأولى الأكثر ارتفاعًا.
وجاءت أسهم شركات الدوائية، وأنابيب، وسلامة، والصقر للتأمين، والتموين الأكثر انخفاضًا في التعاملات.
وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا ما بين 30.00% و7.35% .


أرامكو والباحة وأنعام القابضة الأكثر نشاطاً

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، وأنعام القابضة، وشمس، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في الكمية.
وجاءت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، وعذيب للاتصالات، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


انخفاض الموازية 134 نقطة

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 134.04 نقطة ليقفل عند مستوى 22236.99 نقطة، وبلغت تداولات السوق الموازية 45.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.

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