بعد تداولات بـ 6.2 مليار .. مؤشر الأسهم يرتفع 14 نقطة

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ارتفع مؤشر الأسهم الرئيس اليوم 14.05 نقطة ليقفل عند مستوى 11395 نقطة، بعد بتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليارات ريال.





ارتفاع أسعار أسهم 105 شركة



شركات أمريكانا والباحة الأكثر نشاطا في الكمية



انخفاض مؤشر السوق الموازية 46 نقطة



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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 251 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات جازادكو، وأميانتيت، والصناعات الكهربائية، وعلم، والغاز الأكثر ارتفاعًا.أما أسهم شركات الحفر العربية، وأسمنت اليمامة، وسيرا، وولاء، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.63% و3.43% .فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وشمس، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية.وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، وسابك، واتحاد اتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 45.97 نقطة ليقفل عند مستوى 23659.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 21.7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.