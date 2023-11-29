الأربعاء، 15 جمادى الأولى 1445 ، 29 نوفمبر 2023

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بعد تداولات بـ 4.8 مليار ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعا 20 نقطة

اسعار الاسهم2
أسعار سوق الأسهم اليوم الأربعاء
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حققت الأسهم ارتفاعا بنحو 20 نقطة ما يعادل 0.18 في المائة لتغلق عند 11100 نقطة، جاءت المكاسب في جلسة مزاد الإغلاق، الذي يبدو أنه جاء بحالة تفاؤل بفوز المملكة باستضافة "إكسبو 2030".اضافة اعلان

ترقب معطيات تحفز المتعاملين

وتوقعات بانعكاسه بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي، ولزمت السوق خلال الجلسات السابقة الحياد في الاتجاه والتذبذب في نطاق ضيق، ترقبا لأي معطيات تحفز قرارات المتعاملين نحو اتجاه محدد.
افتتح المؤشر العام عند 11087 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 11112 كاسبا 0.29 في المائة، بينما الأدنى عند 11063 نقطة فاقدا 0.15 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق عند 11100 نقطة رابحا 20 نقطة.

تراجع السيولة إلى 4.8 مليار ريال

وتراجعت السيولة 4 في المائة بنحو 195 مليونا لتصل إلى 4.8 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 8 في المائة بواقع 19 مليونا لتصل إلى 207 ملايين سهم متداول.
تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنحو 2.3 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بـ0.78 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" 0.72 في المائة.

التطبيقات وخدمات التقنية يصدر الخاسرة

وتصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بواقع 0.9 في المائة، ثم "إدارة وتطوير العقارات" بمقدار 0.66 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" 0.57 في المائة.
وكان الأعلى تداولا قطاع الطاقة بنحو 14 في المائة بقيمة 676 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 12 في المائة، ما يمثل 578 مليار ريال، وحل ثالثا "البنوك" 10 في المائة بنحو 517 مليون ريال.

تصدرت "وفرة" الشركات الرابحة

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "وفرة" بنحو 5.36 في المائة ليبلغ 41.30 ريال، يليه "سليمان الحبيب" بـ3.73 في المائة ليصل إلى 278 ريالا، وحل ثالثا سهم "أسمنت اليمامة" 3.53 في المائة.
وتصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الآمار" بواقع 3.90 في المائة ليغلق عند 113.20 ريال، يليه سلامة بـ3.46 في المائة إلى 20.08 ريال، وحل ثالثا سهم "تكافل الراجحي" بمقدار 3.15%

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