بشري لركاب الخطوط السعودية.. توفير خدمة الإنترنت الجوية قريبًا

أعلن مدير الخطوط السعودية إبراهيم العمر، أنه سيتم تزويد أسطول الطائرات التابع للشركة بخدمة الإنترنت الجوية وشاشات ترفيهية.
وقال العمر في مؤتمر مستقبل الطيران بالمملكة: "عندما نتطرق إلى خدمة الإنترنت الجوية، فالخطوط السعودية سوف توفر خدمة سريعة ونوعية".
وأوضح أن أول طائرة سيتوفر بها خدمة الإنترنت بها، سيكون في الربع الرابع من عام 2024.
الشاشات الترفيهيةوتابع العمر: "وإذا تحدثنا عن الشاشات الترفيهية، فالخطوط السعودية ستوفر الشاشات الأعلى وضوحًا في الرؤية بين مثيلاتها عالميًا".
وبين أنها ستكون مزودة بتقنية البولوتوث ومتطابقة مع أغلب الأجهزة الذكية، حيث سيشمل هذا المشروع الطائرات الجديدة إلى جانب الأسطول الحالي.
وحدد مدير الخطوط السعودية، موعد الطائرة الأولى التي سيتم تزويدها بالشاشات الجديدة في نهاية عام 2025.
فيديو | قريبا.. سنوفر خدمة الإنترنت في الطائرات..— الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 20, 2024
مدير #الخطوط_السعودية إبراهيم العمر: في الربع الرابع من 2024 موعد أول طائرة سيتوفر بها خدمة الإنترنت وشاشات الترفيه الذكية#مؤتمر_مستقبل_الطيران#الإخبارية pic.twitter.com/fQAK3ufqZS