بشرى من أرامكو لوبريف بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين

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في بشرى سارة، أعلنت شركة أرامكو لزيوت الأساس –"لوبريف" عن توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنحو 841.28 مليون ريال عن النصف الثاني من العام 2023م.





بشرى من لوبريف بشأن توزيع أرباح على المساهمين



تاريخ الأحقية سيكون بنهاية تداول يوم الجمعية



تراجع صافي أرباح شركة أرامكو لوبريف



وأوضحت حسب "العربية"، أن مجموع التوزيعات لعام 2023، وصلت قيمته 10 ريالات للسهم مما يعادل نحو 80% من التدفقات النقدية الحرة، والتي تمثل الحد الأعلى وفقًا لسياسة التوزيعات المرتبطة بالأداء.وأضافت "لوبريف" أن حصة السهم من التوزيع تبلغ 5 ريالات، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 50%، وذلك لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 168.255 مليون ريال.وبينت أن تاريخ الأحقية سيكون بنهاية تداول يوم الجمعية العامة - والذي سيتم تحديده لاحقًا- على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.يأتي هذا في وقت تراجع فيه صافي أرباح شركة أرامكو لزيوت الأساس- "لوبريف" بنسبة 65% في الربع الرابع من 2023، إلى نحو 269 مليون ريال، مقابل 763 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.وخلال العام 2023، انخفض صافي أرباح "لوبريف" بنسبة 23.68% إلى نحو 1.51 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 1.98 مليار ريال في العام 2022.