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بشرى.. معادن تعلن بدء الإنتاج التجاري للذهب من منجم منصورة ومسرة

شركة معادن
شركة معادن
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بدأت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، اليوم الخميس، بدء الإنتاج التجاري لمصنع منجم منصورة ومسرة لإنتاج الذهب.
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بداية الإنتاج التجاري لمنجم ذهب منصورة

وتوقعت "معادن"، أن يظهر الأثر المالي للإنتاج التجاري على نتائج الشركة المالية في الربع الأول من العام الحالي 2024م، وفقا لـ "العربية".

اكتشاف الذهب على طول 100 كيلومتر

وكانت شركة "معادن" قد أعلنت عن اكتشاف محتمل لإمكانات كبيرة من موارد الذهب تمتد على طول 100 كيلومتر من منجم منصورة ومسرة للذهب الحالي.
ويبلغ حجم الموارد من الذهب في منصورة ومسرة تبلغ نحو 7ملايين أوقية في نهاية عام 2023 مع قدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف أونصة سنويا.

إنشاء مصنع لإنتاج الذهب في منجم المنصورة

ووقعت شركة "معادن للذهب ومعادن الأساس" التابعة لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" عقد هندسة ومشتريات مع مجموعة أوتوتك ولارسن وتوبرو.
وتهدف الشركة إلى إنشاء مصنع في منجم منصورة ومسرة لإنتاج الذهب، بلغت قيمة العقد 2.27 مليار مليون ريال.

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