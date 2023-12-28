الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى.. "معادن" تعلن اكتشاف إمكانيات كبيرة من موارد الذهب

منجم ذهب
شركة "معادن" واكتشاف منجم ذهب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت شركة التعدين السعودية "معادن"، عن اكتشاف محتمل لإمكانات كبيرة من موارد الذهب تمتد على طول 100 كيلومتر جنوب منجم منصورة ومسرة للذهب الحالي.  اضافة اعلان

 اكتشاف منجم جديد من الذهب على طول 100 كيلومتر

وقالت الشركة، إن هذا يعد أول اكتشاف ضمن برنامج الاستكشاف المكثف في معادن والذي أطلق في عام 2022 ويهدف إلى بناء خط إنتاج معادن، وفقا لـ "أرقام".
وأوضحت أن الاستكشاف حول منصورة ومسرة يركز على تحديد الرواسب المحتملة على نطاق وترسبات جيولوجية مماثلة.

اكتشافات جديدة من الذهب في المملكة

وكشفت النتائج المشجعة بعد التنقيب في مواقع متعددة جنوب العروق وعلى امتداد 100 كيلومتر جنوب منجم منصورة ومسرة عن خصائص جيولوجية وكيميائية مماثلة للرواسب في المنجم. 
وأشارت معادن إلى أن هذه النتائج تشمل تقاطعات حفر عالية الجودة، وجدت على بعد 400 متر من منصورة ومسرة وفي العمق، مع العديد من الترسبات عالية الجودة.

اكتشافات الذهب في جبل الغدارة وبئر الطويلة

وأضافت أنها واصلت توسيع بصمتها الاستكشافية في آفاق جبل الغدارة وبئر الطويلة على بعد 25 كم شمال منصورة ومسرة، حيث تقوم الشركة بتحويل موارد مستدل عليها تبلغ 1.5 مليون أوقية لقياسها.
وذكرت أن نتائج التنقيب الإيجابية مجتمعة، حددت المنطقة المحتملة بطول 125 كم مع توقعات كبيرة لتصبح حزام ذهب رئيسيا بمقاييس عالمية في المملكة.

وفرة في حجم ثروة الذهب في المنجم الجديد

وتشير نتائج التنقيب القريبة من منصورة ومسرة إلى أن الموارد متاحة في العمق وعلى طول المنطقة، والتي تنبئ بوفرة في حجم الثروات في المنجم، مع إمكانية إطالة عمر المنجم بالتطوير تحت الأرض. 
من جهته، قال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن، تعد هذه الاكتشافات دليلاً مهماً على الإمكانات غير المستغلة للثروات المعدنية في المملكة، ودعم التنوع في مصادر الدخل.

اقرأ أيضا

بنهاية 9 أشهر .. سوق الأسهم يُنهى تعاملاته بتداولات 974 مليار ريال

انخفاض أسعار النفط 1.5%.. وخام برنت أقل من 80 دولارًا

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا عند 11889

ولي العهد: المملكة تقدمت في أكثر من 50 % من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة

هل يحق للمستفيد من الضمان الحصول على دعم"سكني"؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

القطاع الخاص1
3:10 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

360 ألف مواطن ينضمون لسوق العمل لأول مرة .. التفاصيل

اقتصاد
2:56 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

الميزان التجاري للمملكة يحقق فائضا 30 مليار ريال خلال شهر

تمهير4
10:32 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

خطوات ورابط الحصول على وظيفة في التعليم عبر تمهير 1445

سكني3
10:07 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

تحذير من سكني حول شراء الخيارات السكنية أو تأجيرها أو التنازل عنها

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
12:04 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1445

أمطار غزيرة
11:09 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة على مكة والمدينة وهذه المناطق لـ 10 مساءً

الهيئة العامة للاحصاء
10:10 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. الإحصاء: 8.6% نسبة البطالة بين المواطنين في الربع الثالث 2023م

أهم 10
10:03 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أمطار وسيول على هذه المناطق وحالات وقف معاش الضمان

مدرستي
9:13 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة تسجيل كادر الطلاب برقم الهوية 1445

إدارة تعليم جدة
8:26 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليق الدراسة في عدد من مدارس المملكة اليوم (تفاصيل)