بشرى.. علاج نهائي لفقر الدم المنجلي خلال 3 أشهر

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أكد مدير برنامج زمالة أمراض الدم بشبكة القطيف الصحي الدكتور عبدالله آل زايد، أن هناك أملاً كبيراً في الوصول لعلاج شافٍ لفقر الدم المنجلي في غضون أقل من 90 يوماً. اضافة اعلان

وأوضح أن الدراسات أثبتت فعالية العلاج الجيني لفقر الدم المنجلي، حيث اختفت نوبات الألم في المرضى الذين استخدموه.





استخدام العلاج الجيني





فقر الدم المنجلي يصيب خلايا الدم الحمراء





3 علاجات حديثة





اللحظة التاريخية للعلاج الجيني



مشيرًا إلى أن العلاج الجيني يستخدم حالياً للمرضى من عمر 12 سنة فما فوق، ومن المبكر معرفة مضاعفات العلاج على المدى البعيدوأشار د. آل زايد إلى أن تقنية كريسبر وتقنية كريسبر - كاس9 - تعتبر إحدى أهم التطورات العلمية في القرن الحالي، وقد أدت إلى تطوير طريقة حديثة للتحرير الجيني، تبشر بعلاج نهائي لفقر الدم المنجلي.ولفت إلى أن فقر الدم المنجلي هو مرض وراثي يصيب خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى نوبات ألم شديدة والعديد من المضاعفات الأخرى.وقال إن هناك أكثر من 30 علاجًا قيد الدراسة حاليًا، وأن أفضل العلاجات المتاحة حاليًا هو علاج الهيدروكسي يوريا، وهو علاج فعال جدًّا، وله أكثر من خمسة وعشرين عامًا يستخدم لهذا المرض.وأشار إلى أن هناك ثلاثة علاجات حديثة ظهرت في السنوات الأخيرة، هي: فوكسلوتور «الاسم التجاري أوكسبيرتا Oxbryta» وإل - غلوتامين «L-gutamine والاسم التجاري إنداري Endari».وأضاف آل زايد: ”كل هذه العلاجات الهدف منها السيطرة على المرض، وليس الشفاء منه. وتبقى زراعة الخلايا الجذعية، أو زراعة نخاع العظم، هي العلاج الوحيد المعتمد للشفاء من المرض“.وتابع أن «هناك العلاج الجيني الذي يعتبر أحد العلاجات الواعدة لفقر الدم المنجلي، ونحن على وشك الوصول للحظة تاريخية لهذا العلاج فبالتأكيد نحن أقرب إليه بكثير مما كنا عليه في أي وقت مضى».بالملاريا وقتها، أو بسبب الهجرات التي كانت تحدث بين الهند ودول الخليج، وكذلك هجرات الأفارقة وجنوب المملكة.