بشرى.. انخفاض مرتقب في أسعار تأمين المركبات

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قال المتحدث باسم شركات التأمين، رئيس اللجنة الفرعية للإعلام والتوعية التأمينية عادل العيسى، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار وثائق تأمين المركبات انخفاضًا على المدى الطويل. اضافة اعلان

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "عكاظ"، أن أسعار وثائق تأمين المركبات ترتبط بعدة عوامل؛ ومن أبرزها:

-أسعار السيارات التي حققت أخيرًا ارتفاعًا ملحوظًا على مستوى العالم، إذ يتم تحديد قيمة القسط التأميني بنسبة مئوية مقرونة بقيمة السيارة في حالة التأمين الشامل.

-ارتفاع أعداد الحوادث عمومًا، الذي يعد عاملاً مؤثرًا ورئيسيًا في نتائج شركات التأمين فنيًا وماليًا، وينعكس بالتالي على أقساط تأمين السيارات.

-ارتفاع أسعار قطع الغيار للسيارات، وارتفاع تكاليف الإصلاح في الوكالات وورش السيارات.

-ارتفاع أعداد حالات الاحتيال التي تكلّف شركات التأمين خسائر مادية كبيرة من حيث الإثبات والتحقق، إذ تتجاوز خسائر الاحتيال مئات الملايين من الريالات سنويًا.





تسعير وثائق التأمين



معرفة أحقية الخصم



رفع الوعي بأهمية السلامة المرورية



وأشار إلى أن "تسعير وثائق التأمين يتم وفقًا لدراسة اكتوارية فنية، ويتم الأخذ بعدد من العوامل الخاصة بتسعير تأمين المركبات خلالها.وبين أن هناك ما يزيد على 35 عاملاً خاصًا بتسعير وثائق تأمين المركبات، ويأتي ذلك بعد جهود البنك المركزي السعودي (ساما) في الحث على زيادة أكبر عدد من عوامل التسعير الخاصة بوثائق تأمين المركبات.وقال المتحدث إن تأمين المركبة يهدف إلى حماية المستفيد من تحمّل مخاطر أخرى مثل تكاليف إصلاح مركبة الطرف الثالث ودفع الديات والتعويضات في حال وجود خطأ على المستفيد.وأضاف: "كما يضمن حق المستفيد في إصلاح مركبته سيارتك عندما يكون ضحية لخطأ الطرف الثالث"، أما على الجانب المعنوي، فأشار إلى أن "وجود التأمين يريحك من عناء متابعة الإجراءات والمطالبات المالية".وأوضح أن "الالتزام بتأمين المركبة بحسب المدة المحددة، سيسهم في أحقية المستفيد بالحصول على "خصم أحقية".وذكر أنه "يمكن معرفة أحقية الخصم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "نجم"، إذ تصل نسبة الخصم إلى 50% للتأمين ضد الغير، و60% للتأمين الشامل (على حسب عدد السنوات)، وهذا في حال عدم وجود مطالبات والتزام المستفيد بتجديد تأمين مركبته كل عام".وإضافة إلى "خصم أحقية"، أطلقت شركة "نجم" بالتعاون مع شركات التأمين في المملكة حملة "أمّن تسلم" لتعزيز دور قطاع التأمين من خلال رفع نسبة انتشار التأمين على المركبات وتحفيز الفئة غير المؤمنة من المجتمع التي تشكل تقريبًا نسبة 50% من المركبات في المملكة، من أجل حفظ حقوق الطرف المتضرر من الحوادث، وفق المتحدث.وبين أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية السلامة المرورية لدى قائدي المركبات، من خلال العمل على تثقيف المجتمع بأهمية التأمين وما يعكسه من آثار وفوائد على المستفيد منها تقليل الخسائر المادية، وتوفير الوقت والجهد أثناء متابعة إجراءات الحادث المروري.كما تسعى الحملة إلى تشجيع كافة السائقين ومالكي المركبات على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والمزايا التي يقدمها قطاع الـتأمين، والخصم الإضافي على وثائق تأمين المركبات الذي يصل إلى 20% وهو مقدم من أغلب شركات التأمين في المملكة، وفق المتحدث باسم شركات التأمين.