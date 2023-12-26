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بشرى.. المملكة تستعد للإعلان عن اكتشاف ثروات طبيعية جديدة في يناير

وزير الصناعة والثروة المعدنية بدر الخريف
وزير الصناعة
أ أ
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كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أنه سيتم الإعلان عن كشف معادن وثروات طبيعية جديدة في منتصف شهر يناير القادم، وذلك في مؤتمر مستقبل المعادن.اضافة اعلان

المملكة تكشف عن ثروات طبيعية جديدة

وأوضح أن قطاع التعدين الوليد في رؤية 2030 حقق إيرادات قياسية في عام 2023 تجاوزت 1.5 مليار ريال.
وقال الخريف أنه تم استكمال برنامج المسح الجيولوجي بمساحة تجاوزت 30% من مساحة الدرع العربي والنتائج مبهرة.

إيرادات قطاع المعادن 1.5 مليار في 2023

وأضاف، أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» هو الأكبر والأهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في الجانب الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

المؤتمر الدولي للتعدين بعد أيام في الرياض

وتُعقد النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2024 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في  الرياض بمشاركة الوزراء المعنيين بقطاع التعدين من مختلف دول العالم.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن النسخة الثالثة من المؤتمر، الذي يُنظر إليه كقمة لمستقبل المعادن، ستشهد مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها إحراز التقدم في أجندة القطاع المستقبلية.

مناقشة قضايا قطاع التعدين في إفريقيا

وتشهد أيضًا مناقشة التعامل مع مستجدات القضايا التي تم التركيز عليها في مناقشات النسخة الثانية من المؤتمر، ولا سيما القضايا المتعلقة بقطاع التعدين في المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وجذب الاستثمارات للصناعات المعدنية.

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