بشرى.. المملكة تستعد للإعلان عن اكتشاف ثروات طبيعية جديدة في يناير

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كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أنه سيتم الإعلان عن كشف
معادن وثروات طبيعية جديدة في منتصف شهر يناير القادم، وذلك في مؤتمر مستقبل
المعادن.
المملكة تكشف عن ثروات طبيعية جديدةوأوضح أن قطاع التعدين الوليد في رؤية 2030 حقق إيرادات قياسية في عام 2023
تجاوزت 1.5 مليار ريال.
وقال الخريف أنه تم استكمال برنامج المسح الجيولوجي بمساحة تجاوزت 30% من مساحة الدرع العربي والنتائج مبهرة.
إيرادات قطاع المعادن 1.5 مليار في 2023وأضاف، أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» هو
الأكبر والأهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في الجانب الاقتصادي
وتنويع مصادر الدخل.
المؤتمر الدولي للتعدين بعد أيام في الرياضوتُعقد النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي
خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2024 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض بمشاركة الوزراء المعنيين بقطاع
التعدين من مختلف دول العالم.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن النسخة الثالثة من المؤتمر، الذي يُنظر إليه كقمة لمستقبل المعادن، ستشهد مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها إحراز التقدم في أجندة القطاع المستقبلية.