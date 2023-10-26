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صحيفة تواصل الالكترونية

بسبب عنصريتهما المقيتة .. هذه الدولة تتخذ موقفا صارما من "تيك توك" و"ميتا"

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ماليزيا
أ أ
قال فهمي فاضل،  وزير الاتصالات في ماليزيا، إن الهيئة التنظيمية لشؤون الاتصالات ستصدر تحذيراً لشركتي «تيك توك» و«ميتا» بسبب ما قيل عن حجب محتوى مساند للفلسطينيين على المنصتين.اضافة اعلان

اتخاذ موقف صارم

 

وقال على منصة إكس: «إذا تم تجاهل هذا الأمر، لن أتردد في اتخاذ نهج وموقف صارمين للغاية».

وأوضح فهمي أن العديد من الأحزاب حثت الحكومة على اتخاذ إجراء صارم مع منصات للتواصل الاجتماعي بعد ما تردد عن أنها تقييد المحتوى المؤيد للفلسطينيين.

الحق في التعبير

 

وقال فهمي إن الماليزيين لديهم الحق في حرية التعبير بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدا  أن هذا الحق لن ينتزع منهم.

جاء ذلك بعد أسبوعين من قول فهمي إن تطبيق تيك توك لم يلتزم بشكل كامل بقوانين ماليزيا ولم يفعل ما يكفي للحد من محتوى مضلل ومشوه للسمعة.

وقالت الشركة في الرد إنها ستتخذ إجراءات فاعلة لمعالجة الأمور التي طرحت.


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