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صحيفة تواصل الالكترونية

بسبب تخفيضات المملكة وروسيا و"أوبك".. ارتفاع أسعار النفط 30% (تقرير)

أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
أ أ
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نجحت سياسة تخفيض الإنتاج التي اتبعتها المملكة وروسيا في ارتفاع أسعار النفط بنسبة 30% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتتواصل التوقعات بأن يتخطى خام برنت حاجز الـ 100 دولار خلال الفترة المقبلة، ومع اقتراب العقود الآجلة للنفط من 100 دولار للبرميل، جنى المستثمرون أرباحًا، نظرًا لمخاوف الاقتصاد الكلي المستمرة. اضافة اعلان


عقود خام برنت لشهر نوفمبر

استقرت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر على انخفاض 7 سنتات إلى 95.31 دولارًا للبرميل عند انتهاء العقود، وذلك بزيادة 2.2% في الأسبوع و27% بين يوليو وسبتمبر، وفقًا لـ "رويترز".
وتمت تسوية عقد برنت لشهر ديسمبر بانخفاض 90 سنتًا إلى 92.20 دولارًا للبرميل، كما استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض 92 سنتًا إلى 90.97 دولارًا، بزيادة 29% في الربع الثاني من العام.


تخفيضات المملكة وروسيا الطوعية

مددت المملكة العربية السعودية وروسيا، وهما من ضمن أكبر المنتجين للنفط في العالم، تخفيضاتهما الطوعية لإنتاج النفط البالغة 1.3 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام الحالي.
وأدى تخفيض الإنتاج إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام العالمية؛ لتصل إلى أعلى مستوى لها في عام تقريبًا، ومن المتوقع أن تهيمن تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها الرياض وموسكو على الأسعار الفترة المقبلة.


دور تخفيضات دول "أوبك +"

وأسهمت تخفيضات شهر إبريل التي أقرتها منظمة «أوبك +» حتى نهاية عام 2024، بشكل جزئي في ارتفاع الأسعار.
وارتفع النفط بنسبة 1% تقريبًا إلى أعلى مستوى خلال 9 أشهر هذا الأسبوع، مع ارتفاع العقود الآجلة للديزل الأمريكي والمخاوف بشأن شح الإمدادات.


نمو قوي للطلب على النفط

تمسكت «أوبك» بتوقعاتها للنمو القوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و2024، وتتوقع مجموعة المنتجين أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميًا في عام 2024.


تراجع المخزون الأمريكي

انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 416.3 مليون برميل، وفقًا لبيانات الحكومة الأمريكية.
والتي أشارت إلى انخفاض مخزونات الخام في كوشينج، أوكلاهوما، مركز التخزين الرئيس ونقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي، بمقدار 943 برميلاً في الأسبوع إلى أقل بقليل من 22 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022.

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