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بسبب المقاطعة.. ستاربكس الأمريكية تخسر 12 مليار دولار في 20 يومًا

عمال ستاربكس
اعتصام عمال ستاربكس
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تكبدت شركة "ستاربكس" الأمريكية خسائر بأكثر من 12 مليار دولار في 20 يومًا، في ظل أزمة إضراب العمال بها، وحملات المقاطعة الواسعة بسبب دعمها للاحتلال الإسرائيلي في غزة.اضافة اعلان

أكبر خسارة للشركة منذ 1992

وسجلت أسهم الشركة في تداولات الأربعاء 6 ديسمبر 2023، انخفاضًا إثر تراجع أرقام المبيعات بأكثر من 1% الأربعاء، وهي أكبر خسارة للشركة منذ الاكتتاب العام في عام 1992.
وفقدت الشركة أكثر من 10% من قيمتها منذ 16 نوفمبر، عندما ترك آلاف العمال وظائفهم في الولايات المتحدة.

إضراب العمال في مئات الفروع

إضافة إلى إضراب العمال في مئات الفروع لـ"ستاربكس" بالولايات المتحدة الأمريكية في 16 نوفمبر، مطالبين بتحسين ظروف العمل.
وتراجعت القيمة السوقية للشركة بأكثر من 12 مليار دولار خلال 20 يومًا، إلى 110 مليارات دولار.

ستاربكس ترفع دعوى ضد نقابة العاملين

وفي 19 أكتوبر، وبعد أن رفعت "ستاربكس" دعوى قضائية ضد نقابة العاملين بها، بذريعة مناصرتهم لفلسطين، تصاعدت حملات تدعو إلى مقاطعة سلسلة المقاهي الأمريكية الشهيرة في العالم العربي.
وتواجه العلامات التجارية الأمريكية والأوروبية ضغوطًا من حملة المقاطعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم.

اللجوء للبدائل المحلية في دول المقاطعة

ويلجأ المستهلكون إلى البدائل المحلية، احتجاجًا على دعم الحكومات الغربية لإسرائيل، التي تشن حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من شهر، تسببت باستشهاد آلاف المدنيين.

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