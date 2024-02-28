برنامج التحول الوطني: زيادة 96% في عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية بالمملكة

سجلت التراخيص الاستثمارية الأجنبية الصادرة عن وزارة الاستثمار أكثر من 8500 ترخيص خلال عام 2023 بنسبة نمو تزيد على 96 في المئة مقارنة مع 2022.
علاوة على ذلك، أشار المهندس ثامر السعدون الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية" إلى أن 180 رخصة أعطيت لشركات عالمية لإنشاء مقرات إقليمية بالمملكة.
عدد رُخص الاستثمار الأجنبي في 2023 تجاوز 8500 رخصة بزيادة قدرها 96% عن 2022— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 27, 2024
م. ثامر السعدون (الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني)@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/2kWPviBQ4m
أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطةوأعلن السعدون، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة زاد عددها من بداية إطلاق رؤية المملكة في 2016 حتى 2023 بما يتجاوز 200 بالمئة ووصلنا إلى مليون و300 ألف منشأة.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة زاد عددها من بداية الرؤية حتى 2023 بما يتجاوز 200% ووصلنا إلى مليون و300 ألف منشأة— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 27, 2024
م. ثامر السعدون (الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني)@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/GQ3MN4TLtB