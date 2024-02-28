برنامج التحول الوطني: زيادة 96% في عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية بالمملكة

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سجلت التراخيص الاستثمارية الأجنبية الصادرة عن وزارة الاستثمار أكثر من 8500 ترخيص خلال عام 2023 بنسبة نمو تزيد على 96 في المئة مقارنة مع 2022.

علاوة على ذلك، أشار المهندس ثامر السعدون الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية" إلى أن 180 رخصة أعطيت لشركات عالمية لإنشاء مقرات إقليمية بالمملكة.







أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة







م. ثامر السعدون (الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني)#روتانا_خليجية pic.twitter.com/GQ3MN4TLtB #برنامج_ياهلا المنشآت الصغيرة والمتوسطة زاد عددها من بداية الرؤية حتى 2023 بما يتجاوز 200% ووصلنا إلى مليون و300 ألف منشأةم. ثامر السعدون (الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني) @Mofareh5 February 27, 2024

وأعلن السعدون، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة زاد عددها من بداية إطلاق رؤية المملكة في 2016 حتى 2023 بما يتجاوز 200 بالمئة ووصلنا إلى مليون و300 ألف منشأة.





34 هدفًا إستراتيجيًا



وتمكن برنامج التحول الوطني، أحد برامج رؤية المملكة، من تحقيق 34 هدفًا إستراتيجيًا في العام المنصرم من 96 هدفًا محددًا بحلول 2030، أي ما يعادل 35 في المئة، وذلك منذ انطلاق رحلة البرنامج في 2016.