الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

برعاية ولي العهد.. منتدى جازان للاستثمار ينطلق غدًا

ولي العهد
سمو ولي العهد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تنطلق فعاليات "منتدى جازان للاستثمار 2023" غدًا الأربعاء.اضافة اعلان
ورفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ على رعايته للمنتدى.

الجهات المنظمة للمنتدى

وينظم المنتدى غرفة جازان بالتعاون مع إمارة المنطقة والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان وعدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
ونوه أمير منطقة جازان بما تجده المنطقة من رعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ــ كغيرها من مناطق وطننا العزيز في شتى المجالات التنموية والخدمية والاستثمارية والسياحية وغيرها.

التعريف بالميزات النسبية للمنطقة

 وأكد سموه أهمية المنتدى الذي يستمر على مدى يومين، للتعريف بالفرص الاستثمارية والميزات النسبية للمنطقة والتوجهات الاقتصادية المستقبلية لتنمية المنطقة، ومناقشة الموضوعات الاقتصادية الهادفة لتنمية القطاع الخاص وإطلاق العديد من المبادرات الاستثمارية.
 ويتضمن الملتقى جلسة حوارية بمشاركة عدد من الوزراء لمناقشة موضوع التوجهات الإستراتيجية للاستثمار بمنطقة جازان، وتنافسية المنطقة وآفاق المستقبل طبقًا لرؤية المملكة 2030.

دور الخدمات اللوجستية في جذب الاستثمارات

وتعزيز بيئة الاستثمار والتنمية وابتكار فرص جديدة بالمنطقة، إضافة لعدد من المحاور حول دورها الاقتصادي والخدمات اللوجستية في جذب الاستثمارات العالمية الكبرى.
ومنطقة جازان سلة غذاء المملكة، والاقتصاد الأخضر وجودة الحياة، وتمويل المشروعات الاستثمارية بالأنشطة الاقتصادية فيها، والتمويل الجريء والدعم الفني للمشروعات الناشئة ودورها في جذب الاستثمار.

المميزات الاقتصادية في القطاع الزراعي

ويهدف المنتدى للتعريف بدور الجهات المشاركة وفي مقدمتها إمارة المنطقة والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان، إلى التعريف بما تزخر به من الميزات الاقتصادية في القطاع اللوجستي، والزراعي. وتحتضن المنطقة آثارًا يرجع تاريخها إلى (8000) سنة قبل الميلاد، وكذا ما عرفت به من أهمية كواحدة من أهم المناطق الزراعية في المملكة المتميزة بتنوع محاصيلها الزراعية.

تنفيذ عدد من ورش العمل المتخصصة

ويشهد الملتقى تنفيذ عدد من ورش العمل المتخصصة حول التحولات الهيكلية للمؤسسات العائلية ودورها في استدامة وجذب الاستثمار.
وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة بمنطقة جازان من الاستثمار بمجالات التراث وتوسيع أعمالهم، وصندوق جازان للاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي.

اقرأ أيضا

الخطوط السعودية
12:15 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. بشرى من الخطوط السعودية بشأن الرحلات الداخلية بالمملكة وأسعار التذاكر

انفاذ
12:04 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

"إنفاذ" يسند 40 مزادًا لبيع 240 عقارًا في 10 مناطق

ارامكو السعودية
11:28 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أرامكو تتفوق على "أبل" و"جوجل" في الربحية عام 2023

بنك التنمية الاجتماعية
11:18 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. شروط الحصول على تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية

اقرأ أيضا

أسعار العملات اليوم الثلاثاء.. اليورو يسجل 4.10 ريال

"الاستثمارات العامة" وكوريا للتأمين يتفقان على تأمين قرض بـ 5 مليارات دولار

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 243 ريالاً

127.6 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة جديدة في المملكة

انخفاض مؤشر سوق الأسهم 9.68 نقطة بعد تداولات بـ 5 مليارات ريال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية
2:25 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

وزير الموارد: دخول 167 ألف مواطن سوق العمل في 12 شهر فقط

الاقتصاد السعودي
2:03 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

الميزان التجاري للمملكة يقفز 101% في شهرين

البنك المركزي
11:41 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

"ساما": ارتفاع عقود التمويل الإسلامية إلى 2079 مليار ريال

أسعار العملات الريال
10:50 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الاثنين.. الإسترليني يُسجل 4.73 ريالًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

images
1:05 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة استخراج شهادة امتثال المباني 1445.. الشروط والمستندات المطلوبة

سماحة مفتي عام المملكة
12:29 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

مفتي المملكة يدعو للتبرع للمحتاجين بمناسبة فصل الشتاء

برنامج سكني
12:26 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية

الخطوط السعودية
12:15 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. بشرى من الخطوط السعودية بشأن الرحلات الداخلية بالمملكة وأسعار التذاكر

بنك التنمية الاجتماعية
11:18 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. شروط الحصول على تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية

أهم 10
10:42 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الموعد الجديد لصرف الضمان الاجتماعي وقصة أول طائرة بالمملكة