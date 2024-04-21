الأحد، 12 شوال 1445 ، 21 أبريل 2024

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بدء الاشتراك في إصدار أبريل لـ منتج صح الادخاري.. التفاصيل

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منتج صح
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بدأت اليوم الأحد مرحلة الاشتراك في الجولة الادخارية الثالثة لمنتج صح الادخاري في المملكة، للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد عن شهر أبريل، بنسبة عائد 5.59%.اضافة اعلان

منتج صح الادخاري لشهر أبريل

ويتم الاشتراك في منتج صح الادخاري عبر الاشتراك من خلال القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المعتمدة، وفقاً لما نشرته "صكوك حكومية" على حسابها بمنصة "إكس".

فترة الاشتراك في منتج صح الادخاري

ومن المقرر أن تكون فترة الاشتراك بداية من اليوم الأحد الموافق 21 أبريل الجاري، على تمام الساعة 10 صباحاً، وحتى الثالثة مساء يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري.
وسيكون الحد الأدنى للاشتراك صك واحد بقيمة 1000 ريال، أما الحد الأعلى للاشتراك فيكون 200 صك بقيمة 200 ألف ريال. وستكون فترة الاشتراك لمدة سنة واحدة.

منتج صح ومعدلات الادخار

ويأتي منتج صح الادخاري الذي أطلقته وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين في المملكة، ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد.
ويستهدف منتج صح الادخاري تحفيز الأفراد على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية، والتوعوية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.

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