الأحد، 26 جمادى الأولى 1445 ، 10 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بتداولات 4.953 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم يُغلق عند 11296 نقطة

أسعار الأسهم
أسعار سوق الأسهم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 11296 نقطة، وبتداولات بلغت، 4.953 مليار ريال.اضافة اعلان

تداول أكثر من 227 مليون سهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 227.440 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 11.046 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 143 شركة

ارتفعت أسهم 143 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت أسهم 70، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات، أميانتيت، ونسيج، ومهارة، وشاكر، والتطويرية الغذائية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أنابيب، وسابتكو، وبن داود، والعقارية، والخزف السعودي، الأكثر انخفاضا.

انخفاض أسهم السوق الموازية

أغلق مؤشرالسوق الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 23875 نقطة، وبتداولات بلغت 40.886 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.327 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية نحو، 48.052 مليار ريال.

ارتفاع أسهم 29 شركة

وارتفعت أسهم 29 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت أسهم 25، من بين 78 شركة مدرجة في السوق الموازية.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر "واتساب".. اشترك الآن

اقرأ أيضا

محاصيل الشرقية
4:23 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

توفير محاصيل مقاومة للظروف المناخية مجانًا للمزارعين

توبيان نيوم
1:41 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

إطلاق شركة نيوم للغذاء "توبيان" لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة

وزارة التجارة
11:58 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

خطوة بخطوة.. تعرّف على شروط تأسيس شركة بالمملكة

ارامكو السعودية
11:33 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

صندوق تابع لأرامكو يستثمر في 11 سوقًا عالمية

اقرأ أيضا

أسعار العملات اليوم الأحد.. اليورو يُسجل 4.4 ريالات

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 24 يُسجل 242 ريالًا

يُعقد الثلاثاء القادم.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر الاستثمار الصيني السعودي

عاجل.. بعد ضبط 92 وسيطًا.. تفاصيل أشهر طرق الاحتيال في قطاع العقار بالمملكة

لأصحاب المشاريع.. كيف تحدد سعر السلعة أو الخدمة التنافسي؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أسعار الأسهم 5:00 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

ارتفاع أسهم 118 شركة.. مؤشر سوق الأسهم يكسب 30.19 نقطة

اسعار الاسهم 4:57 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

انخفاض مؤشر الأسهم 47.56 نقطة بعد تداولات بلغت 5.8 مليار ريال

أسعار الأسهم 4:57 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

استمرار مكاسب مؤشر البورصة.. يغلق مرتفعًا 41.54

سوق الاسهم 4:49 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

سوق الأسهم يرتفع 20.18 نقطة.. بعد ارتفاع أسعار 108 شركة

اقرأ أيضا

اسعار العملات3
9:22 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

اسعار العملات اليوم الجمعة.. الإسترليني يسجل 4.74 ريال

اسعار الذهب 7
9:03 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يسجل 213 ريالًا

سوق العقار1
7:49 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

إتمام 100 صفقة عقارية يوميا في جدة

محافظ صندوق الاستثمارات
3:29 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

محافظ الاستثمارات العامة: ندرس التوجهات العالمية الجديدة قبل الاستثمار

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أخبار السعودية
5:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. أول إجازة مطولة في الفصل الثاني و185 مليار ريال من حساب المواطن

أمطار غزيرة
5:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل .. أمطار متوقعة على هذه المناطق من الغد وحتى نهاية الأسبوع المقبل

حساب المواطن
1:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ73 من حساب المواطن

دله-لتعليم-القيادة
12:51 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

بالتفاصيل.. المرور يُعلن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في المملكة

رابت - الراتب - ريال -
12:02 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. براتب 15 ألف ريال.. الهيئة الملكية تزف بشرى للخريجين وتطرح وظائف متنوعة

images
12:09 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

استشاري تغذية سريرية يدعو للنوم في الشتاء من 7 إلى 10 ساعات لهذا السبب (فيديو)