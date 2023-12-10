بتداولات 4.953 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم يُغلق عند 11296 نقطة

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أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الأحد، أولى
جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 11296 نقطة، وبتداولات بلغت، 4.953
مليار ريال.
تداول أكثر من 227 مليون سهم وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 227.440 مليون سهم، فيما بلغت القيمة
السوقية نحو، 11.046 تريليون ريال.
ارتفاع أسهم 143 شركةارتفعت أسهم 143 شركة
بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت أسهم 70، من بين 231 شركة مدرجة في السوق
الرئيسية.
وكانت أسهم شركات، أميانتيت، ونسيج، ومهارة، وشاكر، والتطويرية الغذائية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أنابيب، وسابتكو، وبن داود، والعقارية، والخزف السعودي، الأكثر انخفاضا.
انخفاض أسهم السوق
الموازيةأغلق مؤشرالسوق
الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 23875 نقطة، وبتداولات بلغت 40.886
مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.327 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية نحو، 48.052 مليار ريال.
ارتفاع أسهم 29 شركةوارتفعت أسهم 29 شركة،
بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت أسهم 25، من بين 78 شركة مدرجة في السوق
الموازية.
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