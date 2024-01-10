بالفيديو.. وزير الصناعة يُبشر بإنجازات ضخمة نتيجة توقيع عقود بـ 75 مليار ريال

أ أ

أكد وزير الصناعة بدر الحريف على أن المملكة سوف تشهد الكثير من الانجازات خلال أيام مؤتمر التعدين الثلاثة، حيث يتم توقيع صفقات واتفاقيات بقيمة 75 مليار ريال بما يعادل 20 مليار دولار. اضافة اعلان





توقيع اتفاقيات بـ 75 مليار ريال في مؤتمر التعدين



الإعلان عن قيمة الثروة المعدنية للمملكة



1.3 تريليون دولار قيمة الثروة المعدنية في 2016



إطلاق مسرعة أعمال لتعزيز الإبتكار



وقال إن هذه الاتفاقيات سوف تعمل على توفير فرص سلسلة القيمة وفي المجالات الأخرى عالية القيمة.وأضاف: نحن الآن في وضع حيث أن المعادن تحت المجهر، وتعتبر من العناصر الأساسية في تحول الطاقة والأمن الغذائي، إضافة إلى التنمية العالمية.وتابع بقوله: نحن في المملكة نفتخر بأننا نحقق الإنجازات، واليوم سوف أعلن عن مباردة مهمة جدا، بداية من برنامج الاستكشاف بالتحفيز بالتعاون مع وزارة الاستثمار بميزانية تزيد عن 182 مليون دولار.وأكد على أن البرنامج يعمل على تخفيف المخاطر في عملية الاستكشاف، ويضمن لنا إمكانية توفير السلع الجديدة عبر مشاريع الحقول الخضراء وأيضا المناجم الخضراء.ولفت إلى أنه سوف يتم الإعلان اليوم الأربعاء، في مؤتمر التعدين الدولي، عن الرقم الجديد لقيمة الثروات المعدنية في المملكة.وأشار إلى أن القيمة التي سيتم الإعلان عنها تعتبر تحديثاً للقيمة السابقة، والتي تم الإعلان عنها في 2016، المقدرة بأكثر من 1.3 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 5 تريليونات ريال.وأعلن الخريف، إطلاق مسرعة أعمال لتعزيز الابتكار في قطاع المعادن، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للتقنية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.