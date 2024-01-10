الأربعاء، 28 جمادى الثانية 1445 ، 10 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. وزير الصناعة يُبشر بإنجازات ضخمة نتيجة توقيع عقود بـ 75 مليار ريال

وزير الصناعة والثروة المعدنية بدر الخريف
وزير الصناعة والثروة المعدنية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكد وزير الصناعة بدر الحريف على أن المملكة سوف تشهد الكثير من الانجازات خلال أيام مؤتمر التعدين الثلاثة، حيث يتم توقيع صفقات واتفاقيات بقيمة 75 مليار ريال بما يعادل 20 مليار دولار.اضافة اعلان

توقيع اتفاقيات بـ 75 مليار ريال في مؤتمر التعدين

وقال إن هذه الاتفاقيات سوف تعمل على توفير فرص سلسلة القيمة وفي المجالات الأخرى عالية القيمة.
وأضاف: نحن الآن في وضع حيث أن المعادن تحت المجهر، وتعتبر من العناصر الأساسية في تحول الطاقة والأمن الغذائي، إضافة إلى التنمية العالمية.

الإعلان عن قيمة الثروة المعدنية للمملكة

وتابع بقوله: نحن في المملكة نفتخر بأننا نحقق الإنجازات، واليوم سوف أعلن عن مباردة مهمة جدا، بداية من برنامج الاستكشاف بالتحفيز بالتعاون مع وزارة الاستثمار بميزانية تزيد عن 182 مليون دولار.
وأكد على أن البرنامج يعمل على تخفيف المخاطر في عملية الاستكشاف، ويضمن لنا إمكانية توفير السلع الجديدة عبر مشاريع الحقول الخضراء وأيضا المناجم الخضراء.

1.3 تريليون دولار قيمة الثروة المعدنية في 2016

ولفت إلى أنه سوف يتم الإعلان اليوم الأربعاء، في مؤتمر التعدين الدولي، عن الرقم الجديد لقيمة الثروات المعدنية في المملكة.
وأشار إلى أن القيمة التي سيتم الإعلان عنها تعتبر تحديثاً للقيمة السابقة، والتي تم الإعلان عنها في 2016، المقدرة بأكثر من 1.3 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 5 تريليونات ريال.

إطلاق مسرعة أعمال لتعزيز الإبتكار

وأعلن الخريف، إطلاق مسرعة أعمال لتعزيز الابتكار في قطاع المعادن، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للتقنية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

اقرأ أيضا

عاجل.. أسعار غير متوقعة.. تعرف على صفقات الأراضي السكنية بـ"نرجس الرياض"

5 دورس تعلمها من فشل الشركات الناشئة

أخبار سارة حول قيمة الثروات المعدنية في المملكة

مليون معتمر وزائر يتنقلون بين مكة والمدينة شهريا (فيديو)

بيان مهم لـ "التجارة" بشأن تعديل عقد تأسيس الشركات عبر منصة الأعمال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف 3:34 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

أخبار سارة حول قيمة الثروات المعدنية في المملكة

اقرأ أيضا

اسعار العملات1
9:39 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 9 يناير.. الإسترليني يسجل 4.78 ريال

اسعار الذهب1
9:27 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 9 يناير.. عيار 21 يسجل 214 ريالًا

سوق العطور
7:52 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

خبير عطور يقدم روشتة النجاح للمستثمرين: عليك بهذا الأمر أولاً (فيديو)

علم المملكة
7:48 م الإثنين، 08 يناير 2024

المملكة تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قطاع الاستثمار الجريء

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزير الصناعة والثروة المعدنية بدر الخريف
10:48 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

بالفيديو.. وزير الصناعة يُبشر بإنجازات ضخمة نتيجة توقيع عقود بـ 75 مليار ريال

حساب المواطن
10:07 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. نزول حساب المواطن لشهر يناير.. شروط وطريقة تسجيل الأيتام في الدعم

أهم 10
10:05 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. 5 مهن يعمل أصحابها بدون كفيل والدعم الإضافي من حساب المواطن

الهاتف والسماعات2
9:49 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

تحذير.. إدمان الهاتف وسماعات الأذن وراء فقدان السمع و7 مشاكل صحية أخرى

البحرية الأمريكية
9:28 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

القوات الأمريكية تصد الهجوم الكبير.. ماذا يحدث جنوب البحر الأحمر؟

امطار - سحب رعدية - رياح وامطار
9:11 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة على الرياض وهذه المناطق لـ9 مساءً