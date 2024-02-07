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بالفيديو.. الدهيش: جمعية مصنعي السيارات صوت القطاع الخاص في الصناعة

مصنعي السيارات
وزير الصناعة والثروة المعدنية
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أكد رئيس جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الدكتور فهد الدهيش أن الجمعية تمثل القطاع الخاص في القطاع الصناعي لدعم وتتبع الصناعات المهمة.اضافة اعلان

جمعية مصنعي السيارات تمثل القطاع الخاص في الصناعة

وأشار إلى أنه قد تم تأسيس الجمعية التي تعمل على تجميع المهتمين بصناعات السيارات وسلاسل الأمداد.
وقال إن الجمعية تسهم في بناء القاعدة الكبيرة والعظيمة لنقل التنقية، وإذا أردنا أن نكون مصنعي للسيارات فلابد أن يكون لدينا ناقلي للتقنيات الجديدة.

تسريع عملية الوصول إلى مرحلة تصدير السيارات

وأضاف، الجميعة ستكون صوت القطاع الخاص في مجال الصناعة، تحت مظلة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، التي تهتم بدعم القطاع الخاص.
ونوه إلى أن التعاون ما بين كل القطاعات الحكومية والخاصة يسرع عملية الوصول إلى أن تكون المملكة مصدرا لتصدير السيارات في المنطقة.

إعلان تأسيس جمعية مصنعي السيارات

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف قد أعلن أمس، تأسيس جمعية مصنعي السيارات بهدف تقديم الحلول لتطوير وتنمية القطاع وحماية مصالح المصنعين والعالمين فيه، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
جاء ذلك خلال مشاركة الخريف، أمس، في جلسة وزارية بعنوان أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030، ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص.

رفع مستوى الوعي في قطاع صناعة السيارات

وقال إن الوزارة تهدف من جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الأهلية إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية بقطاع صناعة السيارات، وبناء القدرات البشرية في مجالات تصنيع وصيانة السيارات ذات النظام البيئي عالي التقنية.

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