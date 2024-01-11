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بالخطوات.. "إيجار" تُعلن إتاحة سداد الدفعات الإيجارية عبر "أبل باي"

إيجار
منصة إيجار
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أعلنت منصة إيجاراليوم الخميس، أن سداد الدفعات الإيجارية أصبح متاحًا عبر "أبل باي".

سداد الدفعات الإيجارية أصبح متاحًا عبر "أبل باي"اضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه يمكن الآن عبر "أبل باي" سداد الدفعات الإيجارية،  عبر هذه الخطوات:
1 – الدخول على القائمة "المالية" في إيجار واختيار "عرض الفواتير"
2 – اختيار العقد ثم "إجراء الدفعة".
3 – سيتم الانتقال إلى صفحة الدفع لسداد إجمالي المبلغ المستحق.
4 – غدخال المبلغ المطلوب ثم تأكيد الطلب.
5 – تسجيل بيانات بطاقة مدى واختيار"الدفع الآن"، أو السداد عن طريق "آبل باى".


توثيق 8 ملايين عقد في منصة "إيجار"

فيما أعلنت الهيئة العامة للعقار أن العقود الإيجارية الموثقة في منصة "إيجار" تجاوزت الـ 8 ملايين عقد إيجاري منذ إطلاق " إيجار" إذ تجاوزت ، العقود السكنية الموثقة فيه الـ 6.6 ملايين عقد إيجاري.

حجم العقود الإيجارية التجارية الموثقة

كما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية الموثقة فيه الـ 1.3 مليون عقد، ويُعد العام 2023 الأعلى توثيقًا إذ تجاوزت العقود الإيجارية الموثقة فيه الـ 2.8 مليون عقد، فيما بلغ أعلى معدل يومي لتوثيق العقود 18 ألف عقد خلال يوم واحد.


 وأكدت أنَّ هذه الأرقام التي تشهد تزايداً متتابعاً تعكس ثقة القطاع العقاري في "إيجار" والخدمات ذات القيمة المضافة التي يقدمها، وتسهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في المملكة.

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