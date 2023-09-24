بالأرقام.. نسب الاكتفاء الذاتي للمملكة والفائض من السلع الغذائية

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أكدت نشرة الإحصاءات الزراعية على أن المملكة سجلت فائضًا في أهم 3 منتجات غذائية خلال العام المنصرم،

تتصدرها التمور بنسبة 124 في المئة، ومنتجات الألبان 118%، ثم بيض المائدة 117%. اضافة اعلان

وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للمملكة في عام 2022 من محصول البطاطس 80%، ومن لحوم الدواجن 68%، وكذلك الطماطم 67%، ثم اللحوم الحمراء 60%، والجزر 50%، والأسماك 48%.





الهيئة العامة للأمن الغذائي





إنتاج الزراعة العضوية للمحاصيل





الصادرات الزراعية





القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية



وجرى تحويل المؤسسة العامة للحبوب العام الحالي إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، في خطوة لتحسين المؤشرات وتحقيق الأهداف الوطنية في تطوير وتنمية القطاع.وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي مساحة الزراعة العضوية في المملكة وصل إلى 19119 هكتاراً للعام السابق، وفقا لـ "البلاد".وجاءت في المرتبة الأولى الزراعة العضوية لمحاصيل الفاكهة (عدا التمور) لتشكل 11.536 هكتاراً، أي ما نسبته 60.3 في المئة، تليها الزراعة العضوية لنخيل التمر 20.8 في المئة.وبلغ إجمالي إنتاج الزراعة العضوية للمحاصيل 95299 طناً لعام 2022م، حيث استحوذت الفاكهة (عدا التمور) على 70.9 في المئة من إجمالي الإنتاج.ووصل عدد خلايا النحل العضوية 7.600 خلية في المملكة بنمو 31 في المئة، قياساً بعام 2021، وبلغت أعداد الأبقار في المشاريع العضوية 610 رؤوس خلال العام الماضي.وبحسب نشرة «هيئة الإحصاء»، فإن إجمالي كمية الواردات الزراعية تخطت 29.3 ألف طن في البلاد، وكان للحبوب النصيب الأكبر بما نسبته 45.2 في المئة.وتخطت الصادرات الزراعية 3.6 ألف طن خلال العام الماضي، وحققت بذلك نمواً بنسبة 14 في المئة، مقارنةً بالعام ما قبل الماضي.وشكلت صادرات الألبان ومنتجاتها، والبيض، والعسل الطبيعي، نسبة 20.1 في المئة من إجمالي كمية الصادرات الزراعية.واعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، مؤخرًا ، عددًا من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة 1.5 مليار ريال في عدد من مناطق المملكة.وبحسب بيان له، شملت قروضاً تنموية لصغار المزارعين، وقروضًا تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن وتربية الأسماك والروبيان.