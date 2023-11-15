بالأرقام.. انخفاض أسعار الدواجن بالمملكة

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سجلت أسعار الدواجن، انخفاضًا خلال شهر أكتوبر الماضي، فيما ارتفعت أسعار اللحوم بجميع أنواعها، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء.

وبلغ سعر الدجاج الطازج المحلي (900 جم) نحو 17.99 ريال، منخفضا على أساس شهري بنسبة 0.9%، فيما تراجع بنسبة 2.9% على أساس سنوي، على ما أفادت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات. اضافة اعلان

في المقابل، سجل سعر الدجاج المجمد المحلي (900 جم) انخفاضًا على أساس شهري بنسبة 0.3%، مسجلا 19 ريالاً، بينما تراجع بنسبة 1.7% على أساس سنوي.

وبلغ سعر فيليه صدور الدجاج الطازج (450) نحو 21.35 ريال، منخفضًا على أساس شهري وسنوي بنسبة 0.2%، و2.8% على التوالي.

وتباين سعر أفخاذ الدجاج الطازج (450 جم) إذ ارتفع على أساس شهري بنسبة 2.4%، بينما انخفض على أساس سنوي بنسبة 1.4%، مسجلا 10.37 ريال.

وسجل سعر الدجاج المجمد المستورد (900 جم) في أكتوبر الماضي، 18.28 ريال، منخفضا على أساس سنوي بنسبة 6.9%، فيما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.4%.





أسعار اللحوم



وارتفع سعر لحم البقر الطازج (1 كجم) على أساس شهري بنسبة 0.7% مسجلاً في أكتوبر الماضي 51.21 ريال، بينما ارتفع بنسبة 5.9% على أساس سنوي.وسجل سعر لحم الضأن الطازج (1 كجم) 65.97 ريال في أكتوبر 2023، مرتفعًا على أساس شهري بنسبة 1.9%، بينما ارتفع بنسبة 5% على أساس سنوي.وبلغ سعر لحم الجمل الطازج (1 كجم) في شهر أكتوبر الماضي نحو 55.28 ريال، مرتفعا على أساس شهري وسنوي بنسبة 2.2%، و 4.4% على التوالي.وانخفض سعر لحم الضأن المبرد المستورد على أساس شهري بنسبة 1.2%، مسجلا 55.22 ريال للكيلو، بينما ارتفع بنسبة 3.9% على أساس سنوي.