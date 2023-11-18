باقي يومان فقط.. الهيئة العامة للعقار توجه هذا التنبيه للقطاع الخاص

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دعت الهيئة العامة للعقار كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين بالشأن العقاري إلى إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم على مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية والمنشورة في منصة "استطلاع" قبل إقرارها. اضافة اعلان





الهيئة العامة للعقار:

ولم يتبقَ على انتهاء فترة إبداء المرئيات حولها أربعة أيام، حيث ينتهي الاستطلاع بتاريخ 20 نوفمبر 2023م.وأوضحت الهيئة أنها ستبدأ باستقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية في يناير المقبل، وسيتم الإعلان عن آلية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.وأوضحت الهيئة بأنّ مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية تتضمن ستة وثلاثين مادة اشتملت على:-التعريفات.- تصنيف المساهمات العقارية حسب الحجم.- تصنيف المطورين العقاريين حسب القدرات.- شروط ترخيص المساهمات العقارية.- إجراءات ترخيص المساهمة العقارية.- آلية طرح المساهمة العقارية وفق تعليمات هيئة السوق المالية.- الوثائق اللازمة عند طلب ترخيص للمساهمة العقارية من الهيئة العامة للعقار.- مكونات نموذج اتفاقية المساهمة العقارية بين المطور العقاري والمساهمين.- آلية موافقة الهيئة على طلب الترخيص.- مكونات الترخيص الصادر من هيئة العقار بعد استكمال كافة المتطلبات.- آلية تعديل الترخيص، أحكام رأسمال المساهمة العقارية، آلية الاشتراك في المساهمة العقارية.- شروط الاشتراك في المساهمة العقارية بحصة عينية من العقار، اقتراض المطور العقاري لصالح المساهمة العقارية.- نسبة المطور العقاري في المساهمة العقارية، ممارسو نشاط المساهمات العقارية واختصاصاتهم والتزاماتهم.- اختصاصات جمعية المساهمين وآلية حضور الاجتماعات، إجراءات الرقابة والتفتيش والضبط من قبل هيئة العقار.- مكونات محضر ضبط المخالفات.وأكدت الهيئة العامة للعقار أنّ نظام المساهمات العقارية يعُد أحد التشريعات العقارية التي تساهم في تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتتها.كما سيساهم النظام والعمل به في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، زيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة، والقضاء على المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، وخلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة.والمتوسطة في السوق العقاري، واستدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل في هذا النشاط.يذكر بأنّ نشر اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية وغيرها من اللوائح والتنظيمات في منصة "استطلاع" قبل إقرارها يأتي بهدف تمكين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص وذوي العلاقة من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية.ويمكن الاطلاع على مسودة اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية عبر الرابطhttps://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Municipality/rega/Implementing/Pages/default.aspx