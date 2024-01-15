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صحيفة تواصل الالكترونية

انطلاق منتدى مكة للحلال في 23 يناير

وزير التجارة ماجد القصيبي
وزير التجارة
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برعاية معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، تنطلق الثلاثاء 23 يناير، فعاليات منتدى مكة للحلال 2024.

 

منتدى مكة للحلال

وينطلق المنتدى بمركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام تحت شعار "الإبداع في صناعة الحلال".

ويشهد المنتدى مشاركة محلية ودولية تشمل القطاعين العام والخاص، من ممثلي الوزارات والهيئات من داخل المملكة، وقياديي الشركات، ورواد الأعمال، والإعلاميين.اضافة اعلان
 ويأتي منتدى مكة للحلال، بمشاركات دولية، اتساقاً مع توجهات المملكة الإستراتيجية المتعلقة بالصناعات الحلال، والمشاركة في دعم النمو الاقتصادي الوطني، والمشاركة في تنويعه بما ينسجم مع رؤية 2030.
 وتحظى المملكة بمكانة اقتصادية ودينية، تجعل من الصناعات الحلال ضرورة اقتصادية حتمية، وتستخدم المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وعملت السعودية على توحيد الجهود التي تحول المملكة إلى مركز عالمي يدعم منظومة صناعة منتجات الحلال العالمية.
 ويشهد المنتدى العديد من الجلسات والاجتماعات المتنوعة، ويسلط منتدى مكة للحلال الضوء على الجهود الهادفة لتعزيز الصناعات الحلال، كما يشجع على الإبداع والابتكار فيهما، من خلال إطلاق منصة تجمع القادة وأصحاب الأعمال على النطاق العالمي في فعالية دولية رائدة، وعرض أحدث التقنيات والمفاهيم لتجويد الصناعات الحلال.

 

جلسات نقاشية في منتدى مكة للحلال

 كما يشهد منتدى مكة للحلال جلسات نقاشية ومعرض متخصص، وجلسات لتواصل القادة، وعروضاً حية للطهي، وابتكارات ومسابقات للشركات الناشئة، وأنشطة وفعاليات متنوعة.
 وخلال أيام المنتدى الثلاثة تقام العديد من الجلسات المتنوعة تركز على صناعة الحلال حالياً وفي المستقبل، واستعراض عدد من النماذج الناجحة في دول مختلفة، وتجارب عالمية في صناعة الحلال، كما تشمل الابتكار في التسويق والتميز التجاري، والتطور وتحولات صناعة الحلال، والإبداع في استهداف شرائح جديدة من العملاء، والمنظومة الوطنية للحلال.
 وتتناول الجلسات أيضاً أحكام الشريعة والرأي الشرعي في الصناعات الحلال الحديثة، والابتكار في مواكبة متطلبات السوق واتجاهات الاستدامة، والإبداع والابتكار في تطبيقات التحول الرقمي لصناعة الحلال.

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