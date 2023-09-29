انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 198ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 29 من سبتمبر، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الأسعارِ. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 226.27





عيار 21 يُسجل 197.98ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,037.59 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,126.87 ريال



وسجل عيار 24 نحو 226.27 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 207.41ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 197.98 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 169.7 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.99 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 226.27سعر جرام الذهب عيار 22 207.41سعر جرام الذهب عيار 21 197.98سعر جرام الذهب عيار 18 169.7سعر جرام الذهب عيار 14 131.99وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,037.59 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 226,267.22 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 229.14سعر جرام الذهب عيار 22 210.04سعر جرام الذهب عيار 21 200.5سعر جرام الذهب عيار 18 171.85سعر جرام الذهب عيار 14 133.66وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,126.87 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 229,137.60 ريال.