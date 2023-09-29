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صحيفة تواصل الالكترونية

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 198ريالاً

اسعار الذهب
أسعار الذهب اليوم الجمعة
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 29 من سبتمبر، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الأسعارِ.اضافة اعلان


عيار 24 يسجل 226.27

 وسجل عيار 24 نحو 226.27 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 207.41ريال.


عيار 21 يُسجل 197.98ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 197.98 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 169.7 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.99 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24        226.27         
سعر جرام الذهب عيار 22        207.41         
سعر جرام الذهب عيار 21        197.98         
سعر جرام الذهب عيار 18        169.7           
سعر جرام الذهب عيار 14        131.99


أوقية الذهب تسجل 7,037.59 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,037.59 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 226,267.22 ريال.


أسعار الذهب أمس في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24        229.14         
سعر جرام الذهب عيار 22        210.04         
سعر جرام الذهب عيار 21        200.5         
سعر جرام الذهب عيار 18        171.85         
سعر جرام الذهب عيار 14        133.66


أوقية الذهب تسجل 7,126.87 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,126.87 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 229,137.60 ريال.

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