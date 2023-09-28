انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 4.9% خلال الربع الثاني من 2023

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن انخفاض معدل البطالة الإجمالي (المواطن والمقيم) إلى (4.9%) مقارنةً مع الربع الأول من عام 2023م. اضافة اعلان

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي، نشرة سوق العمل في المملكة للربع الثاني من العام الحالي 2023م.





انخفاض معدل البطالة للمواطنين





مؤشرات القوى العاملة





نتائج نشرة السوق





مسح أسرى تجريه الهيئة





قوة العمل للسكان



وانخفض معدل البطالة لإجمالي المواطنين حيث بلغ (8.3%) للربع الثاني من عام 2023م مقارنةً بـ (8.5%) في الربع الأول من العام نفسه.وتراجع معدل البطالة للسعوديات للربع الثاني من عام 2023م حيث بلغ(15.7%) مقارنةً بـ (16.1%) في الربع السابق، في حين استقر معدل البطالة للمواطنين الذكور عند (4.6%).وأظهرت مؤشرات القوى العاملة خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي حيث بلغ(60.8%) مقارنة بـالربع الأول من عام 2023م.وانخفض معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي المواطنين للربع الثاني من عام 2023م حيث بلغ (51.7%) مقارنةً بـالربع السابق.وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للمواطنات للربع الثاني من عام 2023م حيث بلغ (35.3%) مقارنةً بـالربع السابق.وانخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للمواطنين الذكور للربع الثاني من عام 2023م حيث بلغ (67.5%) مقارنةً بـ (68.3%) في الربع السابق.يُشار إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تجريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية).ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة من الأسر ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عددٍ من الأسئلة.ويتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة.