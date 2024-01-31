الأربعاء، 19 رجب 1445 ، 31 يناير 2024

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انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء 0.9%

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أسعار سوق الأسهم اليوم الأربعاء
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أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض بنسبة 1.6%، عند 11796 نقطة، وبتداولات بلغت 8.650 مليار ريال.اضافة اعلان

ارتفاع أسهم 120 شركة وانخفاض 93

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 282.47 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.884 تريليون ريال، وفقا لبيانات تداول.
ارتفعت أسهم 120 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 93، من بين 233 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

المنجم وصناعة الورق واليمامة.. الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات، المنجم، وصناعة الورق، واليمامة للحديد، وبدجت السعودية، وتوبي، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أديس، والحفر العربية، والباحة، والراجحي، والرياض، الأكثر انخفاضا.

ارتفاع السوق الموازية 0.9%

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.9%، عند 24986 نقطة، وبتداولات بلغت 19.096 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.004 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.276 مليار ريال.

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سوق الأسهم ينهى تعاملاته اليوم الثلاثاء منخفضا عند 11985 نقطة

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