انخفاض مؤشر الأسهم 47.56 نقطة بعد تداولات بلغت 5.8 مليار ريال

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أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضًا 47.56
نقطة ليقفل عند مستوى 11143.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.
تراجع أسعار 119 شركةوبلغت كمية الأسهم المتداولة، 235 مليون سهم،
سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم 119 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات عناية، وليفا، وأمانة للتأمين، ونادك، ولومي الأكثر ارتفاعًا.
أما أسهم شركات التطويرية الغذائية، ونسيج، وأمريكانا، وطيبة، والخزف السعودي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و9.79% .
الشركات الأكثر نشاطا في الكميةفيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا،
وأرامكو السعودية، وشمس ، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما
كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وعلم، والسعودي الألماني الصحية،
وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
انخفاض مؤشر السوق الموازيةوأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)
اليوم منخفضًا 97.22 نقطة ليقفل عند مستوى 24003.59 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها
50 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.
أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضًا 47.56 نقطة ليقفل عند مستوى 11143.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.
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