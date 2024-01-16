انخفاض مؤسر سوق الأسهم الرئيسي اليوم الثلاثاء 0.4%

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انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي، اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.4%، وأغلق عند 12.077 نقطة، وبتداولات بلغت 9.036 مليار ريال. اضافة اعلان





انخفاض مؤشر سوق الأسهم 0.4%



ارتفاع أسهم 100 شركة وانخفاض 119



عطاء وصافولا وكيان.. الأكثر انخفاضًا



ارتفاع مؤشر السوق الموازية 0.3%



وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 365.431 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.169 تريليون ريال، وفقا لبيانات تداول.ارتفعت أسهم 100 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 119، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، جي آي جي، ومجموعة إم بي سي، والسعودي الألماني الصحية، ونادك، والعربية، الأكثر ارتفاعا.وجاءت أسهم شركات، عطاء، ومجموعة صافولا، وكيان السعودية، وساكو، وسدافكو، الأكثر انخفاضا.نمو - السوق الموازيةأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 24755 نقطة، وبتداولات بلغت 21.185 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.065 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية، نحو 47.702 مليار ريال.وارتفعت أسهم 22 شركة، فيما انخفضت 37، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.