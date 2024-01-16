انخفاض مؤسر سوق الأسهم الرئيسي اليوم الثلاثاء 0.4%

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انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي، اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.4%،
وأغلق عند 12.077 نقطة، وبتداولات بلغت 9.036 مليار ريال.
انخفاض مؤشر سوق الأسهم 0.4%وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 365.431 مليون سهم، فيما بلغت القيمة
السوقية نحو 11.169 تريليون ريال، وفقا لبيانات تداول.
ارتفاع أسهم 100 شركة وانخفاض 119ارتفعت أسهم 100 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 119، من بين 232
شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات، جي آي جي، ومجموعة إم بي سي، والسعودي الألماني الصحية، ونادك، والعربية، الأكثر ارتفاعا.
عطاء وصافولا وكيان.. الأكثر انخفاضًاوجاءت أسهم شركات، عطاء، ومجموعة صافولا، وكيان السعودية، وساكو، وسدافكو،
الأكثر انخفاضا.
نمو - السوق الموازية
أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 24755 نقطة، وبتداولات بلغت 21.185 مليون ريال.
ارتفاع مؤشر السوق الموازية 0.3%وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.065 مليون سهم، فيما بلغت القيمة
السوقية، نحو 47.702 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 22 شركة، فيما انخفضت 37، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.