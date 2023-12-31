انخفاض قيمة التمويل العقاري السكني 111 مليون ريال

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انخفض حجم التمويل العقاري السكني الجديد، المقدم للأفراد من المصارف إلى 6.66 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2023، بمقدار 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. اضافة اعلان





انخفاض التمويل العقاري السكني 111 مليون ريال



الفلل تستحوذ على النسبة الأكبر من التمويل



إبرام 9.16 ألف عقد خلال نوفمبر



310 ملايين ريال حجم التمويل من الشركات



وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، انخفاض قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 111 مليون ريال وبنسبة 2% مقارنة بشهر أكتوبر الذي سبقه.استحوذ التمويل المقدم لـ الفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال نوفمبر الماضي بقيمة 4.36 مليار ريال وبنسبة 66%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ1.96 مليار ريال، ثم الأراضي بـ328 مليون ريال،ووفقًا للبيانات الصادرة عن ساما، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر نوفمبر 2023 نحو 9.16 ألف عقد، بانخفاض قدره 6% عن نفس الفترة من العام الماضيوبخصوص التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد بلغ خلال شهر نوفمبر الماضي 310 ملايين ريال بارتفاع قدره 14% مقارنة بشهر نوفمبر 2022.