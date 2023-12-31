الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

انخفاض قيمة التمويل العقاري السكني 111 مليون ريال

عقارات2
التمويل العقاري السكني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

انخفض حجم التمويل العقاري السكني الجديد، المقدم للأفراد من المصارف إلى 6.66 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2023، بمقدار 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.اضافة اعلان

انخفاض التمويل العقاري السكني 111 مليون ريال

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، انخفاض قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 111 مليون ريال وبنسبة 2% مقارنة بشهر أكتوبر الذي سبقه.

الفلل تستحوذ على النسبة الأكبر من التمويل

استحوذ التمويل المقدم لـ الفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال نوفمبر الماضي بقيمة 4.36 مليار ريال وبنسبة 66%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ1.96 مليار ريال، ثم الأراضي بـ328 مليون ريال،

إبرام 9.16 ألف عقد خلال نوفمبر

ووفقًا للبيانات الصادرة عن ساما، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر نوفمبر 2023 نحو 9.16 ألف عقد، بانخفاض قدره 6% عن نفس الفترة من العام الماضي

310 ملايين ريال حجم التمويل من الشركات

وبخصوص التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد بلغ خلال شهر نوفمبر الماضي 310 ملايين ريال بارتفاع قدره 14% مقارنة بشهر نوفمبر 2022.

اقرأ أيضا

عاجل.. المملكة تتصدر أكثر الدول العربية امتلاكًا لاحتياطات النفط في 2023

المملكة تصل لأعلى تقدم تاريخي في الملاحة البحرية.. لهذه الأسباب

النفط يسجل أول خسارة سنوية منذ 2020

3.9 ملايين موظف مسجل في سوق العمل للربع الثالث 2023

أسعار العملات في السعودية اليوم الجمعة 29 ديسمبر.. اليورو يُسجل 4.15 ريال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الدفع الآجل3 11:24 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. كل شيء عن شركات الدفع الآجل.. وفتوى الخثلان تكشف سرها

البنك المركزي 1:42 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

البنك المركزي يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل.. تعرف عليها

البنك المركزي ساما 9:52 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

"ساما" يصرح لشركة لمزاولة نشاط الدفع الآجل

اقرأ أيضا

أسعار الذهب
6:05 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 29 ديسمبر.. عيار 21 يخسر 3 ريالات

الهيئة العامة للاحصاء
1:58 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

158 ألف عامل منزلي انضموا لسوق العمل خلال عام

النفط
11:21 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

النفط يفقد 1.58% من قيمته .. و"برنت" عند 78 دولارا للبرميل

WhatsApp Image 2023-12-28 at 6.30.35 PM
7:43 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

من أول يناير.. كيف يسهم نقل المقرات الإقليمية للشركات داخل المملكة في زيادة الاستثمارات؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الداخلية
2:17 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. مواطن يقتل زوجته خنقا بيديه في تبوك.. والداخلية تنفذ فيه حكم الشرع

أمطار غزيرة على عسير
2:08 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

تحذير عاجل وإنذار أحمر من أمطار غزيرة على الرياض و7 مناطق لـ 9 مساءً

مدرستي
1:01 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة ورابط الدخول على الاختبارات 1445

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
1:14 م السبت، 30 ديسمبر 2023

بينهم 12 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف.. بيان عاجل من "الداخلية" عن ضبط آلاف المخالفين

الضمان الاجتماعي المطور
12:03 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم حول موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي

نظام نور
11:05 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات التقديم على النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور