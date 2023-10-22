الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 239 ريالاً

اسعار الذهب 7
أسعار الذهب اليوم الأحد
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 22 من أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار.اضافة اعلان


عيار 24 يسجل 238.84 ريال

 وسجل عيار 24 نحو 238.84 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 218.94 ريال.


عيار 21 يُسجل 208.99 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 208.99 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 179.13 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 139.32 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           238.84         
الذهب عيار  22           218.94         
الذهب عيار  21           208.99         
الذهب عيار  18           179.13         
الذهب عيار  14           139.32


أوقية الذهب تسجل 7,985.01 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,985.01 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 248,393.60 ريال.


أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           239.31         
الذهب عيار  22           219.37         
الذهب عيار  21           209.40         
الذهب عيار  18           179.48         
الذهب عيار  14           139.60


أوقية الذهب تسجل 8,000.73 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,000.73 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 248,882.40 ريال.

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