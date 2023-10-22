انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 239 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 22 من أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 238.84 ريال





عيار 21 يُسجل 208.99 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,985.01 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 8,000.73 ريال



وسجل عيار 24 نحو 238.84 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 218.94 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 208.99 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 179.13 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 139.32 ريال.الذهب عيار 24 238.84الذهب عيار 22 218.94الذهب عيار 21 208.99الذهب عيار 18 179.13الذهب عيار 14 139.32وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,985.01 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 248,393.60 ريال.الذهب عيار 24 239.31الذهب عيار 22 219.37الذهب عيار 21 209.40الذهب عيار 18 179.48الذهب عيار 14 139.60وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,000.73 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 248,882.40 ريال.