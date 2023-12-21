انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 215 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 21 من ديسمبر، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في معظم الأسعار. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 245.48 ريال



عيار 21 يُسجل 214.80 ريال



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,207.01 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,228.07 ريال



وسجل عيار 24 نحو 245.48 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 224.86 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214.80 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 184.11 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.61 ريال.الذهب عيار 24 245.48الذهب عيار 22 224.86الذهب عيار 21 214.80الذهب عيار 18 184.11الذهب عيار 14 143.61وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,207.01 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 255,299.20 ريال.الذهب عيار 24 246.11الذهب عيار 22 225.44الذهب عيار 21 215.35الذهب عيار 18 184.58الذهب عيار 14 143.97وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,228.07 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 255,954.40 ريال.