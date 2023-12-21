الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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انخفاض سوق الأسهم 0.7% ويغلق عند 11621 نقطة

أسعار الأسهم
أسعار سوق الأسهم اليوم الخميس
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انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي اليوم الخميس، في آخر جلسات الأسبوع على بنسبة 0.7%، عند 11621 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 5.246 مليار ريال.اضافة اعلان

انخفاض أسهم 154 شركة

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 200.990 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.183 تريليون ريال.
انخفضت أسهم 154 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 63، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

شركات العقارية وسينومي سنترز الأكثر انخفاضا

وكانت أسهم شركات، العقارية، وسينومي سنترز، وساسكو، والدريس، وأملاك، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، رعاية، والصقر للتأمين، وباتك، وأسترا الصناعية، والآمار، الأكثر انخفاضا.

ارتفاع أسهم السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 23782 نقطة، وبتداولات بلغت نحو، 14.527 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 727.578 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 47.047 مليار ريال.

ارتفاع 20 شركة وانخفاض 31

وارتفعت أسهم 20 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت، 31، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.

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