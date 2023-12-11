انخفاض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي خلال أكتوبر 2023

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي سجل تراجعًا بلغ 12.3% في شهر أكتوبر لعام 2023م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق. اضافة اعلان

يأتي ذلك على الرغم من استمرار نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز في الارتفاع، إلا أن تأثير الانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر ساهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام.





معدلات النمو السنوية في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي



نشاط التعدين واستغلال المحاجر يقود الإنتتاج الصناعي



الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي مقارنة بشهر سبتمبر



وأظهرت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي على موقع الهيئة العامة للإحصاء، انخفاضًا سنويًا في مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي قدره 12.3%، خلال شهر أكتوبر من العام الحالي، مواصلاً بذلك التباطؤ في معدلات نموه التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية عام 2022م مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام.وواصل بذلك الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال عام 2023م، التباطؤ التدريجي في الأداء متأثرًا بشكل مباشر بنشاط التعدين واستغلال المحاجر.بلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز 74.5% و22.6% و2.9% على التوالي.وعكس ذلك هيمنة نشاط التعدين واستغلال المحاجر على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.وتشير نتائج شهر أكتوبر 2023م إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 18.4% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2022م، حيث خفضت المملكة إنتاجها النفطي في شهر أكتوبر من العام الحالي ليصل إلى 8،9 مليون برميل يومًيا.ومن جانب آخر، استمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع، حيث ارتفع بنسبة ،%0.6 كما حقق نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعًا بنسبة %32.2 وذلك مقارنة بشهر أكتوبر 2022م.إلى ذلك، أشارت النتائج إلى انخفاض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 0.9% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الحالي، متأثرًا بانخفاض الإنتاج في الأنشطة الفرعية الثلاثة.إذ انخفض أداء نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.4 %، كما انخفض كل من نشاطي الصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 1.0 % و7.0% على التوالي.يشار إلى أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.ويتم تصنيف بيانات هذا المؤشر التي يتم نشرها على أساس شهري وفقًا للتصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية.