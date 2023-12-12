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انخفاض أسعار النفط ٣ ٪ .. و"برنت" عند أدنى مستوى منذ يونيو

أسعار النفط 5
النفط
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انخفضت أسعار النفط 3 في المائة اليوم وسجل خام برنت أدنى مستوياته منذ يونيو بعد ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين في نوفمبر.

مؤشر أسعار المستهلكين

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وبحسب "رويترز" ، زاد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين من الضغوط النزولية على النفط في وقت سابق بسبب القلق إزاء فائض المعروض وتباطؤ الطلب على الرغم من الدعم الذي تلقاه من تصاعد المخاطر المرتبطة بالمعروض النفطي في الشرق الأوسط بعد هجوم شنه الحوثيون المتحالفون مع إيران على ناقلة.

وبحلول الساعة 1458 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 2.30 دولار بما يعادل 3 في المائة إلى 73.73 دولار للبرميل، وانخفضت في وقت سابق ليتم تداولها عند 73.56 دولار وهو أدنى مستوى منذ يونيو.

هبوط العقود الآجلة لخام غرب تكساس



كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 2.39 دولار أو 3.4 في المائة إلى 68.93 دولار للبرميل.

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وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة إنه على الرغم من أن الهجوم على السفينة ساعد في ارتفاع أسعار النفط، فإن "المعنويات لا تزال سلبية... إذ لا يأتي دعم من جانب الطلب في معادلة النفط. الخلفية الأساسية غير مشجعة".

نمو الطلب العالمي 

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط في 2024 مع انقسام أوبك ووكالة الطاقة الدولية على مدى ذلك التباطؤ.

وتراجعت آمال السوق بعد اتفاق أوبك+ الأحدث للحد من المعروض. ومن المقرر أن تحدث أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما هذا الأسبوع.

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