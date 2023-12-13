الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

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انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء وعيار 21 يسجل 209 ريالات

اسعار الذهب 7
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 13 من ديسمبر، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في معظم الأسعار.اضافة اعلان

عيار 24 يسجل 238.73 ريال

وسجل عيار 24 نحو 238.73 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 218.68 ريال.

عيار 21 يُسجل 208.89 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 208.89 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 179.05 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 139.66 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة  

الذهب عيار  24           238.73         
الذهب عيار  22            218.68         
الذهب عيار  21            208.89         
الذهب عيار  18             179.05         
الذهب عيار  14             139.66

أوقية الذهب تسجل 7,981.34 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,981.34 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 248,279.20 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           239.42         
الذهب عيار  22             219.31         
الذهب عيار  21             209.50         
الذهب عيار  18              179.57         
الذهب عيار  14             140.06

أوقية الذهب تسجل 8,004.41 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,004.41 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 248,996.80 ريال.

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