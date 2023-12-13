انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء وعيار 21 يسجل 209 ريالات

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 13 من ديسمبر، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في معظم الأسعار. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 238.73 ريال



عيار 21 يُسجل 208.89 ريال



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 7,981.34 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,004.41 ريال



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وسجل عيار 24 نحو 238.73 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 218.68 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 208.89 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 179.05 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 139.66 ريال.الذهب عيار 24 238.73الذهب عيار 22 218.68الذهب عيار 21 208.89الذهب عيار 18 179.05الذهب عيار 14 139.66وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,981.34 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 248,279.20 ريال.الذهب عيار 24 239.42الذهب عيار 22 219.31الذهب عيار 21 209.50الذهب عيار 18 179.57الذهب عيار 14 140.06وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,004.41 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 248,996.80 ريال.