انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء وعيار 21 يسجل 209 ريالات

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تقدم صحيفة
“تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 13
من ديسمبر، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في معظم الأسعار.
عيار 24 يسجل 238.73
ريالوسجل عيار 24
نحو 238.73 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 218.68 ريال.
عيار 21 يُسجل 208.89 ريالوسجل سعر الذهب
عيار 21 نحو 208.89 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 179.05 ريال، وسعر الذهب
عيار 14 نحو 139.66 ريال.
أسعار الذهب
اليوم في المملكة الذهب عيار 24 238.73
الذهب عيار 22 218.68
الذهب عيار 21 208.89
الذهب عيار 18 179.05
الذهب عيار 14 139.66
أوقية الذهب تسجل 7,981.34 ريالوقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,981.34 ريال،
داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 248,279.20 ريال.
أسعار الذهب أمس في المملكةالذهب عيار 24 239.42
الذهب عيار 22 219.31
الذهب عيار 21 209.50
الذهب عيار 18 179.57
الذهب عيار 14 140.06
أوقية الذهب تسجل 8,004.41 ريالوقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,004.41 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر
السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 248,996.80 ريال.
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