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انخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 24 يُسجل 242 ريالًا

اسعار الذهب2
أسعار الذهب اليوم الأحد
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 10 من ديسمبر، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في معظم الأسعار.اضافة اعلان

عيار 24 يسجل 241.74ريال

وسجل عيار 24 نحو 241.74 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 223.27 ريال.

عيار 21 يُسجل 211.52ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 211.52 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 181.30 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 141.42 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة  

الذهب عيار  24           241.74         
الذهب عيار  22            221.43         
الذهب عيار  21              211.52         
الذهب عيار  18              181.30         
الذهب عيار  14             141.42

أوقية الذهب تسجل 8,081.97 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,081.97 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 251,409.60 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           243.74         
الذهب عيار  22            223.27         
الذهب عيار  21             213.27         
الذهب عيار  18              182.81         
الذهب عيار  14             142.59


أوقية الذهب تسجل 8,148.83 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,148.83 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,489.60 ريال.

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