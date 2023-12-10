انخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 24 يُسجل 242 ريالًا

أ أ
تقدم صحيفة
“تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 10 من
ديسمبر، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في معظم الأسعار.
عيار 24 يسجل 241.74ريالوسجل عيار 24
نحو 241.74 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 223.27 ريال.
عيار 21 يُسجل 211.52ريالوسجل سعر الذهب
عيار 21 نحو 211.52 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 181.30 ريال، وسعر الذهب
عيار 14 نحو 141.42 ريال.
أسعار الذهب
اليوم في المملكة الذهب عيار 24 241.74
الذهب عيار 22 221.43
الذهب عيار 21 211.52
الذهب عيار 18 181.30
الذهب عيار 14 141.42
أوقية الذهب تسجل 8,081.97 ريالوقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,081.97 ريال،
داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 251,409.60 ريال.
أسعار الذهب أمس في المملكةالذهب عيار 24 243.74
الذهب عيار 22 223.27
الذهب عيار 21 213.27
الذهب عيار 18 182.81
الذهب عيار 14 142.59
وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,148.83 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر
السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,489.60 ريال.
أوقية الذهب تسجل 8,148.83 ريال
"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر "واتساب".. اشترك الآن