انخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 24 يُسجل 242 ريالًا

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 10 من ديسمبر، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في معظم الأسعار. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 241.74ريال



عيار 21 يُسجل 211.52ريال



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,081.97 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 8,148.83 ريال



وسجل عيار 24 نحو 241.74 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 223.27 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 211.52 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 181.30 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 141.42 ريال.الذهب عيار 24 241.74الذهب عيار 22 221.43الذهب عيار 21 211.52الذهب عيار 18 181.30الذهب عيار 14 141.42وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,081.97 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 251,409.60 ريال.الذهب عيار 24 243.74الذهب عيار 22 223.27الذهب عيار 21 213.27الذهب عيار 18 182.81الذهب عيار 14 142.59وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,148.83 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,489.60 ريال.