انخافض أسعار الذهب.. وعيار 24 يُسجل 232 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 24 سبتمبر، حيث شهدت انخفاضاً طفيفاً في الأسعارِ. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 232.39





عيار 21 يُسجل 203.34 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,769.38ريال





أسعار الذهب أمس





أوقية الذهب تسجل 7,227.82 ريال



وسجل عيار 24 نحو 232.41 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 213.03 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203.34 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 74.29 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.56 ريال.الذهب عيار 24 232.39الذهب عيار 22 213.03الذهب عيار 21 203.34الذهب عيار 18 174.29الذهب عيار 14 135.56وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,769.38 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,685.60 ريال.الذهب عيار 24 232.41الذهب عيار 22 213.04الذهب عيار 21 203.36الذهب عيار 18 174.30الذهب عيار 14 135.57وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,227.82 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,706.40 ريال.