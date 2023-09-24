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صحيفة تواصل الالكترونية

انخافض أسعار الذهب.. وعيار 24 يُسجل 232 ريالاً

اسعار الذهب1
أسعار الذهب اليوم
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 24 سبتمبر، حيث شهدت انخفاضاً طفيفاً في الأسعارِ.اضافة اعلان


عيار 24 يسجل 232.39

 وسجل عيار 24 نحو 232.41 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 213.03 ريال.


عيار 21 يُسجل 203.34 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203.34 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 74.29 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.56 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار 24     232.39
الذهب عيار 22     213.03
الذهب عيار 21     203.34
الذهب عيار 18     174.29
الذهب عيار 14     135.56


أوقية الذهب تسجل 7,769.38ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,769.38 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,685.60 ريال.


أسعار الذهب أمس

الذهب عيار 24     232.41
الذهب عيار 22     213.04
الذهب عيار 21     203.36
الذهب عيار 18     174.30
الذهب عيار 14     135.57


أوقية الذهب تسجل 7,227.82 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,227.82 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,706.40 ريال.

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